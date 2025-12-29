ΝΒΑ: Με Λέοναρντ... από άλλον πλανήτη οι Κλίπερς λύγισαν τους Πίστονς - Real.gr

Σύνοψη από το
- Με μία εκπληκτική εμφάνιση του Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος πέτυχε 26 πόντους μόνο στην τρίτη περίοδο, οι Κλίπερς επικράτησαν των Πίστονς. Ο Λέοναρντ ήταν ασταμάτητος, τελειώνοντας το ματς με 17/26 σουτ, 5 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα και 3 κοψίματα.
- Οι Λέικερς έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί τριών αγώνων, επικρατώντας των Σακραμέντο Κινγκς, ωστόσο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποχώρησε πρόωρα με ενοχλήσεις στη μέση, προκαλώντας ανησυχία.
- Ο Σκότι Μπαρνς πραγματοποίησε ιστορική εμφάνιση με 23 πόντους, 25 ριμπάουντ και 10 ασίστ, οδηγώντας τους Ράπτορς σε νίκη επί των Γουόριορς στην παράταση. Αυτό ήταν το πρώτο 20-20 triple-double στην ιστορία του συλλόγου του Τορόντο.
Με αρκετές απουσίες -μεταξύ αυτών και του σέντερ Ίβιτσα Ζούμπατς (διάστρεμμα στον αστράγαλο)- οι Κλίπερς ξεκίνησαν στο βασικό σχήμα τρεις παίκτες ηλικίας 36 ετών και άνω, τους Τζέιμς Χάρντεν, Μπρουκ Λόπεζ και Νίκολας Μπατούμ. Με την προσθήκη και του Καουάι Λέοναρντ, το Λ.Α. έγινε η πρώτη ομάδα στο ΝΒΑ από το 2016 που παρατάσσει τέσσερις βασικούς παίκτες ηλικίας τουλάχιστον 34 ετών.
Ο Λέοναρντ ήταν ασταμάτητος, τελειώνοντας το ματς με 17/26 σουτ, 5 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα και 3 κοψίματα, ενώ πέτυχε 26 πόντους μόνο στην τρίτη περίοδο, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την αναμέτρηση. Ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 28 πόντους, με τον Νίκολας Μπατούμ να ακολουθεί με 12.
Για το Ντιτρόιτ, ο Κέιντ Κάνινγκχαμ σημείωσε 27 πόντους, όλους στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Τζέιλεν Ντούρεν είχε 18, με τους Πίστονς να πληρώνουν την αστοχία τους από την περιφέρεια (7/29 τρίποντα).
Στο Λος Άντζελες οι Λέικερς έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί τριών αγώνων, επικρατώντας με 125-101 των Σακραμέντο Κινγκς. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές με 34 πόντους, πέντε τρίποντα, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 24 πόντους με 11/13 σουτ, ωστόσο αποχώρησε πρόωρα με ενοχλήσεις στη μέση έπειτα από σύγκρουση με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο των Λέικερς. Από τον πάγκο, ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ είχε 21 πόντους με πέντε τρίποντα.
Για το Σακραμέντο, ο ΝτεΡόζαν σημείωσε 22 πόντους, ο Μάξιν Ρονάρ έκανε double-double με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ράσελ Ουέστμπρουκ πρόσθεσε 13 πόντους.
Στο Τορόντο ο Σκότι Μπαρνς πραγματοποίησε μια Ιστορική εμφάνιση με 23 πόντους, 25 ριμπάουντ και 10 ασίστ, οδηγώντας τους Τορόντο Ράπτορς στη νίκη με 141-127 επί των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στην παράταση. Πρόκειται για το πρώτο 20-20 triple-double στην ιστορία του συλλόγου. Μάλιστα ο Μπαρνς έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης τα τελευταία 40 χρόνια που καταγράφει σε έναν αγώνα τουλάχιστον 20 πόντους, 25 ριμπάουντ και 10 ασίστ, μετά τον Νίκολα Γιόκιτς του Ντένβερ, ο οποίος το είχε πετύχει στις 18 Δεκεμβρίου 2022.
Το Τορόντο κυριάρχησε στο έξτρα πεντάλεπτο (10-0 σερί στο ξεκίνημα), ολοκληρώνοντας την ανατροπή από το -13 της τρίτης περιόδου. Ο Ιμάνουελ Κουίκλι είχε 27 πόντους, ενώ ο Μπράντον Ίνγκραμ πρόσθεσε 26.
Για τους Γουόριορς, ο Στεφ Κάρι ξεχώρισε με 39 πόντους, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να ακολουθεί με 21.
Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Τορόντο – Γκόλντεν Στέιτ 141-127 (παρ.)
Οκλαχόμα – Φιλαδέλφεια 129-104
Ουάσινγκτον – Μέμφις 116-112
Πόρτλαντ – Βοστώνη 114-108
ΛΑ Κλίπερς – Ντιτρόιτ 112-99
ΛΑ Λέικερς – Σακραμέντο 125-101
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Νέα Υόρκη 22-9
Βοστώνη 19-12
Τορόντο 19-14
Φιλαδέλφεια 16-14
Μπρούκλιν 10-19
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 24-8
Κλίβελαντ 17-16
Σικάγο 15-16
Μιλγουόκι 13-19
Ιντιάνα 6-26
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ορλάντο 18-14
Μαϊάμι 17-15
Ατλάντα 15-18
Σάρλοτ 11-20
Ουάσινγκτον 7-23
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 27-5
Ντένβερ 22-9
Μινεσότα 20-12
Πόρτλαντ 13-19
Γιούτα 12-19
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 20-10
Φοίνιξ 18-13
Γκόλντεν Στέιτ 16-16
Λ.Α. Κλίπερς 10-21
Σακραμέντο 8-24
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 23-8
Χιούστον 19-10
Μέμφις 15-17
Ντάλας 12-21
Νέα Ορλεάνη 8-25
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ