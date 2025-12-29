ΝΒΑ: Με Λέοναρντ... από άλλον πλανήτη οι Κλίπερς λύγισαν τους Πίστονς - Real.gr

Ο Καουάι Λέοναρντ πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, σημειώνοντας 55 πόντους και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του οργανισμού, οδηγώντας τους Λος Άντζελες Κλίπερς στη νίκη με 112-99 επί των Ντιτρόιτ Πίστονς στο Ίνγκλγουντ, φτάνοντας παράλληλα στο σερί τεσσάρων διαδοχικών νικών (ρεκόρ σεζόν).

Με αρκετές απουσίες -μεταξύ αυτών και του σέντερ Ίβιτσα Ζούμπατς (διάστρεμμα στον αστράγαλο)- οι Κλίπερς ξεκίνησαν στο βασικό σχήμα τρεις παίκτες ηλικίας 36 ετών και άνω, τους Τζέιμς Χάρντεν, Μπρουκ Λόπεζ και Νίκολας Μπατούμ. Με την προσθήκη και του Καουάι Λέοναρντ, το Λ.Α. έγινε η πρώτη ομάδα στο ΝΒΑ από το 2016 που παρατάσσει τέσσερις βασικούς παίκτες ηλικίας τουλάχιστον 34 ετών.

Ο Λέοναρντ ήταν ασταμάτητος, τελειώνοντας το ματς με 17/26 σουτ, 5 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα και 3 κοψίματα, ενώ πέτυχε 26 πόντους μόνο στην τρίτη περίοδο, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την αναμέτρηση. Ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 28 πόντους, με τον Νίκολας Μπατούμ να ακολουθεί με 12.

Για το Ντιτρόιτ, ο Κέιντ Κάνινγκχαμ σημείωσε 27 πόντους, όλους στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Τζέιλεν Ντούρεν είχε 18, με τους Πίστονς να πληρώνουν την αστοχία τους από την περιφέρεια (7/29 τρίποντα).

Στο Λος Άντζελες οι Λέικερς έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί τριών αγώνων, επικρατώντας με 125-101 των Σακραμέντο Κινγκς. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές με 34 πόντους, πέντε τρίποντα, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 24 πόντους με 11/13 σουτ, ωστόσο αποχώρησε πρόωρα με ενοχλήσεις στη μέση έπειτα από σύγκρουση με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο των Λέικερς. Από τον πάγκο, ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ είχε 21 πόντους με πέντε τρίποντα.

Για το Σακραμέντο, ο ΝτεΡόζαν σημείωσε 22 πόντους, ο Μάξιν Ρονάρ έκανε double-double με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ράσελ Ουέστμπρουκ πρόσθεσε 13 πόντους.

Στο Τορόντο ο Σκότι Μπαρνς πραγματοποίησε μια Ιστορική εμφάνιση με 23 πόντους, 25 ριμπάουντ και 10 ασίστ, οδηγώντας τους Τορόντο Ράπτορς στη νίκη με 141-127 επί των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στην παράταση. Πρόκειται για το πρώτο 20-20 triple-double στην ιστορία του συλλόγου. Μάλιστα ο Μπαρνς έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης τα τελευταία 40 χρόνια που καταγράφει σε έναν αγώνα τουλάχιστον 20 πόντους, 25 ριμπάουντ και 10 ασίστ, μετά τον Νίκολα Γιόκιτς του Ντένβερ, ο οποίος το είχε πετύχει στις 18 Δεκεμβρίου 2022.

Το Τορόντο κυριάρχησε στο έξτρα πεντάλεπτο (10-0 σερί στο ξεκίνημα), ολοκληρώνοντας την ανατροπή από το -13 της τρίτης περιόδου. Ο Ιμάνουελ Κουίκλι είχε 27 πόντους, ενώ ο Μπράντον Ίνγκραμ πρόσθεσε 26.

Για τους Γουόριορς, ο Στεφ Κάρι ξεχώρισε με 39 πόντους, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να ακολουθεί με 21.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τορόντο – Γκόλντεν Στέιτ 141-127 (παρ.)

Οκλαχόμα – Φιλαδέλφεια 129-104

Ουάσινγκτον – Μέμφις 116-112

Πόρτλαντ – Βοστώνη 114-108

ΛΑ Κλίπερς – Ντιτρόιτ 112-99

ΛΑ Λέικερς – Σακραμέντο 125-101

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 22-9

Βοστώνη 19-12

Τορόντο 19-14

Φιλαδέλφεια 16-14

Μπρούκλιν 10-19

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 24-8

Κλίβελαντ 17-16

Σικάγο 15-16

Μιλγουόκι 13-19

Ιντιάνα 6-26

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 18-14

Μαϊάμι 17-15

Ατλάντα 15-18

Σάρλοτ 11-20

Ουάσινγκτον 7-23

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 27-5

Ντένβερ 22-9

Μινεσότα 20-12

Πόρτλαντ 13-19

Γιούτα 12-19

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 20-10

Φοίνιξ 18-13

Γκόλντεν Στέιτ 16-16

Λ.Α. Κλίπερς 10-21

Σακραμέντο 8-24

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 23-8

Χιούστον 19-10

Μέμφις 15-17

Ντάλας 12-21

Νέα Ορλεάνη 8-25

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ