ΝΒΑ: Με οδηγό τον Γκίντι οι Μπουλς επικράτησαν των Καβαλίερς - Real.gr

Οι Σικάγο Μπουλς ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησαν με 127-111 των Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Κόμπι Γουάιτ να σημειώνει 25 πόντους και τον Τζος Γκίντι να πετυχαίνει triple-double με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Οι «ταύροι», που ανέτρεψαν διαφορά 12 πόντων από το πρώτο μέρος, είχαν επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να προσθέτει 20 πόντους και εννέα ριμπάουντ και τον Τρε Τζόουνς 11 πόντους και 11 ασίστ. Το Σικάγο σούταρε με 56,2% εντός πεδιάς, έκανε 35 ασίστ και έφτασε μέχρι το +19 στην τέταρτη περίοδο, ισοφαρίζοντας τη φετινή σειρά με το Κλίβελαντ (1-1).

Για τους Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν πρώτος σκόρερ του αγώνα με 32 πόντους, χωρίς όμως να μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα του στην νίκη, ενώ ακολούθησαν οι Τζέιλεν Τάισον (21), Ντάριους Γκάρλαντ (15), Τζάρετ Άλεν (14) και ΝτιΆντρε Χάντερ (12).

Στη Μινεάπολις, οι Μέμφις Γκρίζλις άντεξαν στην πίεση των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και πήραν τη νίκη με 116-110, με τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ να κυριαρχεί με 28 πόντους και 12 ριμπάουντ. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Τζοκ Λάντεϊλ από τον πάγκο (20 πόντοι, 10 ριμπάουντ), σε ένα ματς όπου το Μέμφις πανηγύρισε την ένατη νίκη του στα τελευταία 12 παιχνίδια.

Οι Γκρίζλις γύρισαν το ματς στο τρίτο δωδεκάλεπτο με σερί 14-0, μετατρέποντας το -9 σε προβάδισμα, ενώ στην τελική ευθεία ο Λάντεϊλ και ο Τζάκσον έδωσαν τις κρίσιμες λύσεις. Για τη Μινεσότα, που αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Άντονι Έντουαρντς, ξεχώρισε ο Τζούλιους Ραντλ με 21 πόντους, με τους Ρούντι Γκομπέρ (16 πόντοι, 16 ριμπάουντ) και Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ) να κάνουν double-double. Από την πλευρά του Μέμφις απουσίαζε ο Τζα Μοράντ λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

