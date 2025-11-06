ΝΒΑ: Νίκες για Λέικερς, Νικς και Καβαλίερς – Πρώτη ήττα των Θάντερ - Real.gr

Με πλήρη δράση συνεχίστηκε το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνέχισε να… κουβαλά τους Λέικερς, οδηγώντας τους σε πέμπτη διαδοχική νίκη με 118-116 απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς στο «Crypto.com Arena». Ο Σλοβένος σταρ άγγιξε το triple-double με 35 πόντους, 13 ασίστ και 9 ριμπάουντ, ενώ πρόσθεσε και 5 κλεψίματα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ καριέρας του.

Ο Ντόντσιτς ευστόχησε σε καθοριστικό τρίποντο 2:31 πριν το φινάλε, δίνοντας προβάδισμα 113-112 στους Λέικερς, που κράτησαν τη νίκη με 5/6 βολές στα τελευταία 87 δευτερόλεπτα. Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν από το -9 στην τέταρτη περίοδο, έχοντας σε καλή βραδιά και τον Ντιάντρε Έιτον (22 πόντοι, 10 ριμπάουντ), ενώ ο Μάρκους Σμαρτ πρόσθεσε 17 πόντους. Η ομάδα του Λος Άντζελες αγωνίστηκε ξανά χωρίς τον Όστιν Ριβς (πρόβλημα στον προσαγωγό), ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς (ισχιαλγία) δεν έχει κάνει ακόμη ντεμπούτο στη σεζόν.

Οι Σπερς είχαν την ευκαιρία να στείλουν το ματς στην παράταση, όταν ο Τζούλιαν Σαμπένι αστόχησε στην πρώτη βολή και στη συνέχεια προσπάθησε να χάσει εσκεμμένα τη δεύτερη, όμως ο Κέλντον Τζόνσον δεν κατάφερε να σκοράρει στην προσπάθεια για tip-in.

Πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ωστόσο αποβλήθηκε 1:40 πριν το τέλος, έχοντας 5/14 σουτ και 5 λάθη. Ο Στέφον Κάσλ σημείωσε 16 πόντους και 8 ασίστ, ίδιο αριθμό πόντων είχε και ο Τζέρεμι Σόχαν, ενώ ο Ντέβιν Βασέλ πρόσθεσε 15. Οι Σόχαν και Χάρισον Μπαρνς (14 π.) αποβλήθηκαν επίσης με φάουλ.

Οι Τεξανοί, που είχαν προηγηθεί με 96-88 στο τέλος της τρίτης περιόδου και έφτασαν ως το +10, γνώρισαν δεύτερη συνεχόμενη ήττα μετά το 5-0 ξεκίνημά τους στη σεζόν. Παραμένουν χωρίς τον ΝτεΆαρον Φοξ (τραυματισμός στον οπίσθιο μηριαίο) και τον ρούκι Ντίλαν Χάρπερ (γάμπα).

Ο Ντένι Αβντίγια έκανε σχεδόν triple-double με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, οδηγώντας το Πόρτλαντ στη μεγάλη ανατροπή και στη νίκη με 121-119 επί της Οκλαχόμα Σίτι, βάζοντας τέλος στο αήττητο των πρωταθλητών. Οι Μπλέιζερς βρέθηκαν στο -22 στο πρώτο δωδεκάλεπτο, αλλά πέρασαν μπροστά πέντε λεπτά πριν το τέλος, με τον Τζρου Χόλιντεϊ (22 π.) και τον Τζέραμι Γκραντ (20 π.) να δίνουν σημαντικές λύσεις. Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 35 πόντους και 9 ριμπάουντ για τους Θάντερ, φτάνοντας τα 81 συνεχόμενα ματς με τουλάχιστον 20 πόντους, ωστόσο δεν απέτρεψε την πρώτη ήττα της ομάδας του στη σεζόν (8-1).

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ σημείωσε το 204ο triple-double της καριέρας του, επεκτείνοντας το ρεκόρ του στο ΝΒΑ και οδηγώντας τους Κινγκς στη νίκη με 121-116 επί των Γουόριορς στο Σακραμέντο. Ο βετεράνος γκαρντ είχε 23 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ με τα 16 ριμπάουντ που μάζεψε, έφτασε τα 8.734 στην κανονική περίοδο, ξεπερνώντας τον Τζέισον Κιντ (8.725) και ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση όλων των εποχών μεταξύ των γκαρντ.

Οι ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (25 π.) και Μάλικ Μονκ (21 π. από τον πάγκο) πλαισίωσαν ιδανικά την προσπάθειά του, ενώ ο Ντένις Σρούντερ (18 π.) «καθάρισε» στην τελευταία περίοδο με 13 πόντους. Οι Κινγκς, χωρίς τους Ζακ ΛαΒίν και Ντομάντας Σαμπόνις, ανέτρεψαν διαφορά 13 πόντων και έφτασαν σε σημαντική επικράτηση.

Για τους Γουόριορς, που στερήθηκαν τους Στεφ Κάρι, Ντρέιμοντ Γκριν και Τζίμι Μπάτλερ, ο ρούκι Γουίλ Ρίτσαρντ έκανε ρεκόρ καριέρας με 30 πόντους, ενώ οι Μόουζες Μούντι και Τζόναθαν Κουμίνγκα πρόσθεσαν 28 και 24 πόντους αντίστοιχα.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κλίβελαντ – Φιλαδέλφεια 132-121

Ντιτρόιτ – Γιούτα 114-103

Ιντιάνα – Μπρούκλιν 103-112

Βοστώνη – Ουάσινγκτον 136-107

Νέα Υόρκη – Μινεσότα 137-114

Μέμφις – Χιούστον 109-124

Ντάλας – Νέα Ορλεάνη 99-101

Ντένβερ – Μαϊάμι 122-112

Πόρτλαντ – Οκλαχόμα 121-119

Σακραμέντο – Γκόλντεν Στέιτ 121-116

ΛΑ Λέικερς – Σαν Αντόνιο 118-116

Βαθμολογία

Ανατολική Περιφέρεια

Φιλαδέλφεια 5-3

Νέα Υόρκη 5-3

Τορόντο 4-4

Βοστώνη 4-5

Μπρούκλιν 1-7

Σικάγο 6-1

Ντιτρόιτ 6-2

Μιλγουόκι 5-3

Κλίβελαντ 5-3

Ιντιάνα 1-7

Μαϊάμι 4-4

Ατλάντα 4-4

Ορλάντο 3-5

Σάρλοτ 3-5

Ουάσινγκτον 1-7

Δυτική Περιφέρεια

Οκλαχόμα Σίτι 8-1

Ντένβερ 5-2

Πόρτλαντ 5-3

Μινεσότα 4-4

Γιούτα 3-5

ΛΑ Λέικερς 7-2

Γκόλντεν Στέιτ 5-4

ΛΑ Κλίπερς 3-4

Φοίνιξ 3-5

Σακραμέντο 3-5

Σαν Αντόνιο 5-2

Χιούστον 5-2

Μέμφις 3-6

Ντάλας 2-6

Νέα Ορλεάνη 2-6

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ