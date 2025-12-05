ΝΒΑ: Νίκη των Λέικερς με buzzer-beater και τέλος στο ιστορικό σερί του ΛεΜπρόν - Real.gr

Ο Ρούι Χατσιμούρα ευστόχησε στο νικητήριο τρίποντο από τη γωνία στην εκπνοή, χαρίζοντας στους Λος Άντζελες Λέικερς τη νίκη με 123-120 επί των Ράπτορς στο Τορόντο.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έδωσε την 11η ασίστ του στο τελευταίο σουτ, όμως έμεινε στους οκτώ πόντους και έτσι τερματίστηκε το ιστορικό του σερί των 1.297 διαδοχικών αγώνων με διψήφιο αριθμό πόντων. Τελευταία φορά που είχε μείνει κάτω από τους 10 ήταν στις 5 Ιανουαρίου 2007 απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Όστιν Ριβς ηγήθηκε των Λέικερς με 44 πόντους και 10 ασίστ, ο Ντιάντρε Έιτον πρόσθεσε 17 πόντους, ο Τζέικ ΛαΡάβια 14, ενώ οι Χατσιμούρα και Νικ Σμιθ Τζούνιορ σημείωσαν από 12.

Για τους Ράπτορς, ο Σκότι Μπάρνς άγγιξε το τριπλ-νταμπλ με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Ο Μπράντον Ίνγκραμ είχε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ο Τζέικομπ Γουόλτερ σημείωσε 17, ενώ οι Ιμάνουελ Κουίκλι και Σάντρο Μαμουκελασβίλι πρόσθεσαν από 13.

Οι Λέικερς αγωνίστηκαν χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς (προσωπικό θέμα) και τον Μάρκους Σμαρτ (μέση). Εκτός για τους Ράπτορς έμειναν οι Αρ Τζέι Μπάρετ (γόνατο) και Γιάκομπ Πέρτλ (μέση).

Στη Φιλαδέλφεια, οι 76ερς επικράτησαν με 99-98 των Γουόριορς, χάρη στο νικητήριο καλάθι του Βι Τζέι Έτζκομπ 0,9” πριν από τη λήξη και το καθοριστικό μπλοκ του Ταϊρίς Μάξεϊ στην τελευταία φάση.

Οι Σίξερς έφτασαν στη νίκη παρότι είχαν χάσει προβάδισμα 24 πόντων ενώ ήταν μπροστά με 18 πόντους στην τέταρτη περίοδο. Ο Μάξεϊ ηγήθηκε με 35 πόντους.

Ο Πατ Σπένσερ σημείωσε 16 πόντους για τους αποδεκατισμένους Γουόριορς, που έχουν ηττηθεί στα έξι από τα οκτώ τελευταία παιχνίδια τους. Η ομάδα του Στιβ Κερ αγωνίστηκε χωρίς τους Στεφ Κάρι (τετρακέφαλος) και Τζίμι Μπάτλερ (γόνατο), ενώ ο Ντρέιμοντ Γκριν αποχώρησε με πρόβλημα στο πόδι έπειτα από εννέα λεπτά συμμετοχής.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Φιλαδέλφεια – Γκόλντεν Στέιτ 99-98

Ουάσινγκτον – Βοστώνη 101-146

Μπρούκλιν – Γιούτα 110-123

Τορόντο – ΛΑ Λέικερς 120-123

Νέα Ορλεάνη – Μινεσότα 116-125

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Τορόντο 15-8

Νέα Υόρκη 14-7

Βοστώνη 13-9

Φιλαδέλφεια 12-9

Μπρούκλιν 5-17

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 17-5

Κλίβελαντ 13-10

Μιλγουόκι 10-13

Σικάγο 9-12

Ιντιάνα 4-18

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 14-8

Ορλάντο 13-9

Ατλάντα 13-10

Σάρλοτ 6-16

Ουάσινγκτον 3-18

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 21-1

Ντένβερ 15-6

Μινεσότα 14-8

Πόρτλαντ 9-13

Γιούτα 8-13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 16-5

Φοίνιξ 13-9

Γκόλντεν Στέιτ 11-12

Λ.Α. Κλίπερς 6-16

Σακραμέντο 5-17

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χιούστον 14-5

Σαν Αντόνιο 15-6

Μέμφις 9-13

Ντάλας 8-15

Νέα Ορλεάνη 3-20