ΝΒΑ: Πέρασμα των Σπερς από το Μπρούκλιν, νέα ήττα για Λέικερς - Real.gr

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, περνώντας κι από το Μπρούκλιν.

Αντίθετα, σε απογοητευτική πτώση βρίσκονται οι Λος Άντζελες Λέικερς, που γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα με καλάθι στο φινάλε, αυτή τη φορά από τους Φοίνιξ Σανς, με τους 40 πόντους του Λούκα Ντόντσιτς να πάνε στράφι.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ιντιάνα Πέισερς – Σάρλοτ Χόρνετς 109-133

Φιλεδέλφεια Σίξερς – Μαϊάμι Χιτ 124-117

Ατλάντα Χοκς – Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 126-96

Μπρούκλιν Νετς – Σαν Αντόνιο Σπερς 110-126

Ορλάντο Μάτζικ – Χιούστον Ρόκετς 108-113

Σικάγο Μπουλς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 112-121

Ντάλας Μάβερικς – Σακραμέντο Κινγκς 121-130

Γιούτα Τζαζ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 118-129

Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Λέικερς 113-110

Λος Άντζελες Κλίπερς – Μινεσότα Τίμπεγουλβς 88-94

ΠΗΓΗ: filathlos.gr