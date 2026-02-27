ΝΒΑ: Πέρασμα των Σπερς από το Μπρούκλιν, νέα ήττα για Λέικερς - Real.gr

Σύνοψη από το
- Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα, αυτή τη φορά από τους Φοίνιξ Σανς με 113-110, με τους 40 πόντους του Λούκα Ντόντσιτς να πάνε στράφι.
- Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πέρασαν νικηφόρα από το Μπρούκλιν, επικρατώντας των Νετς με 126-110.
- Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, ξεχώρισαν οι νίκες των Φιλαδέλφεια Σίξερς επί των Μαϊάμι Χιτ με 124-117 και των Ατλάντα Χοκς επί των Ουάσιγκτον Ουίζαρντς με 126-96.
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, περνώντας κι από το Μπρούκλιν.
Αντίθετα, σε απογοητευτική πτώση βρίσκονται οι Λος Άντζελες Λέικερς, που γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα με καλάθι στο φινάλε, αυτή τη φορά από τους Φοίνιξ Σανς, με τους 40 πόντους του Λούκα Ντόντσιτς να πάνε στράφι.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Ιντιάνα Πέισερς – Σάρλοτ Χόρνετς 109-133
Φιλεδέλφεια Σίξερς – Μαϊάμι Χιτ 124-117
Ατλάντα Χοκς – Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 126-96
Μπρούκλιν Νετς – Σαν Αντόνιο Σπερς 110-126
Ορλάντο Μάτζικ – Χιούστον Ρόκετς 108-113
Σικάγο Μπουλς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 112-121
Ντάλας Μάβερικς – Σακραμέντο Κινγκς 121-130
Γιούτα Τζαζ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 118-129
Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Λέικερς 113-110
Λος Άντζελες Κλίπερς – Μινεσότα Τίμπεγουλβς 88-94
ΠΗΓΗ: filathlos.gr