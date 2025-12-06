ΝΒΑ: Προελαύνουν οι Θάντερ - Οι Σέλτικς διέλυσαν τους Λέικερς - Νέα ήττα των Μπακς χωρίς τον Γιάννη - Real.gr

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν την... προέλασή τους στο ΝΒΑ.

Οι κάτοχοι του τίτλου επιβλήθηκαν εντός έδρας των Ντάλας Μάβερικς με 132-111 και έφτασαν τις 14 διαδοχικές επιτυχίες στο πρωτάθλημα, ενώ μετρούν πλέον 22 νίκες σε 23 παιχνίδια. Οι νικητές είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να είναι ο κορυφαίος με 33, την ώρα που «αιχμή του δόρατος» για τους Μαβς ήταν ο Τζέιντεν Χάρντι με 23.

Στο μεταξύ, οι Μπακς, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, ηττήθηκαν στο Μιλγουόκι από τους Φιλαδέλφεια Σέβεντι Σίξερς με 116-101. Ο Κουέντιν Γκράιμς με 22 πόντους και ο Κρις Πολ με 20 οδήγησαν τους φιλοξενούμενους στην επιτυχία, την ώρα που τα «ελάφια» είχαν επιθετικά σε καλή… βραδιά την τριπλέτα Μπόμπι Πόρτις (22 πόντοι), Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (20) και Μάιλς Τέρνερ (19). Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο χρησιμοποιήθηκε για 50 δευτερόλεπτα και είχε 2 πόντους με 1/1 δίποντο.

Από την πλευρά τους, οι Σέλτικς επικράτησαν στη Βοστώνη με 126-105 των Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς. Κορυφαίος των νικητών, οι οποίοι σημείωσαν ρεκόρ στην τρέχουσα σεζόν με 24 εύστοχα τρίποντα, ενώ είχαν και 31 ασίστ, ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν που τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ. Ο Όστιν Ριβς ήταν το πρώτο… βιολί στην επίθεση για τους φιλοξενούμενους, καθώς σημείωσε 36 πόντους (είχε και οκτώ ασίστ).

Επιπρόσθετα, οι Ρόκετς επιβλήθηκαν 117-98 των Φοίνιξ Σανς στο Χιούστον και ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο όγδοος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έφτασε τους 31.000 πόντους. Ο 37χρονος άσος, ο οποίος χρειαζόταν τέσσερις πόντους για να φτάσει στο συγκεκριμένο επίτευγμα, τελείωσε τον αγώνα με 28 και «έσπασε το φράγμα» των 31.000 πόντων στο 1.141ο παιχνίδι της καριέρας του. Τόσα ματς χρειάστηκε και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς για να φτάσει στους 31.000 πόντους, με αποτέλεσμα να «συγκατοικούν» στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, ενώ σε λιγότερες αναμετρήσεις τα κατάφεραν ο Μάικλ Τζόρνταν (1.011) και ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (1.015). Στο «κλαμπ» των παικτών που έχουν σημειώσει τουλάχιστον 31.000 πόντους συμπεριλαμβάνονται ακόμη οι Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Καρλ Μαλόουν, Κόμπι Μπράιαντ και Ντιρκ Νοβίτσκι.

Αν και βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με διαφορά 23 πόντων (63-40) στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, οι Ντένβερ Νάγκετς επιβλήθηκαν των Χοκς στην Ατλάντα με 134-133, έχοντας κορυφαίο σε ακόμη ένα ματς τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 40 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Τον Σέρβο σέντερ ακολούθησαν σε απόδοση ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 23 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ πρόσθεσε 17 πόντους. Ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Ουόκερ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τα «γεράκια» με 30 πόντους, ενώ το εντυπωσιακό τριπλ νταμπλ φίγκιουρ του Τζέιλεν Τζόνσον που είχε απολογισμό 21 πόντους, 18 ριμπάουντ και 16 ασίστ δεν ήταν αρκετό για να αποφύγουν την ήττα οι γηπεδούχοι…

Τέλος, οι Νικς προηγήθηκαν με 23-0 στον αγώνα με τους Γιούτα Τζαζ στη Νέα Υόρκη και έγραψαν ιστορία, καθώς οι 23 πόντοι είναι οι περισσότεροι που έχει πετύχει μια ομάδα προτού σκοράρει η άλλη, από τότε που το NBA άρχισε να κρατάει λεπτομερή στατιστικά και για τα τέσσερα δωδεκάλεπτα, το 1997. Οι φιλοξενούμενοι αστόχησαν στα πρώτα 12 σουτ που επιχείρησαν, προτού ο Κεγιόντε Τζορτζ σκοράρει με γκολ-φάουλ και «γράψει» το 23-3, 5:27 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, η οποία έληξε με 41-13 υπέρ των Νικς. Στο ημίχρονο το σκορ ήταν 68-47, ενώ οι γηπεδούχοι έφτασαν μέχρι και το +41 (115-74), λίγο πριν τη λήξη του τρίτου δωδεκαλέπτου, καθ’ οδόν για την άνετη επικράτησή τους με 146-112.

Συνοπτικά, στους αγώνες για το ΝΒΑ που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βοστώνη-Λ.Α. Λέικερς 126-105

Ορλάντο-Μαϊάμι 106-105

Ατλάντα-Ντένβερ 133-134

Κλίβελαντ-Σαν Αντόνιο 130-117

Ντιτρόιτ-Πόρτλαντ 122-116

Νέα Υόρκη-Γιούτα 146-112

Τορόντο-Σάρλοτ 86-111

Σικάγο-Ιντιάνα 105-120

Χιούστον-Φοίνιξ 117-98

Μέμφις-Λ.Α. Κλίπερς 107-98

Μιλγουόκι-Φιλαδέλφεια 101-116

Οκλαχόμα Σίτι-Ντάλας 132-111