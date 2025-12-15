ΝΒΑ: Συντριβή για τους Μπακς στο Μπρούκλιν - Real.gr

Οι Μπρούκλιν Νετς δεν άφησαν περιθώρια στους Μιλγουόκι Μπακς και έφτασαν σε εμφατική νίκη με 127-82, το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Υόρκη, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε από νωρίς σε μονόλογο.

Το Μιλγουόκι αγωνίστηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με το αρνητικό ρεκόρ της ομάδας στις απουσίες του Έλληνα σούπερ σταρ να επιδεινώνεται, καθώς οι Μπακς υποχώρησαν στο 2-8 φέτος χωρίς τον ηγέτη τους.

Οι Νετς, που δεν βρέθηκαν ποτέ πίσω στο σκορ, είχαν εννέα παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον ρούκι Έγκορ Ντέμιν να σημειώνει 17, απαντώντας στην κριτική που είχε δεχθεί από τον προπονητή Τζόρντι Φερνάντεθ. Ο Νόα Κλόουνι πρόσθεσε 16 πόντους (οι 14 στην τρίτη περίοδο), ενώ Τάιρις Μάρτιν και Ντρέικ Πάουελ είχαν από 14 και 13 αντίστοιχα.

Για τους Μπακς, ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ πέτυχε 20 πόντους, ο Κάιλ Κούζμα 13 και ο Ράιαν Ρόλινς 11.

Η έκταση του σκορ ισοφάρισε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία των Νετς, ενώ οι Μπακς γνώρισαν την 11η ήττα τους στα τελευταία 14 παιχνίδια, επιβεβαιώνοντας ότι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δυσκολεύονται να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Στο Φοίνιξ, οι Λέικερς απέδρασαν με οριακή νίκη 116-114 επί των Σανς, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να βάζει μπροστά το Λ.Α. με δύο ελεύθερες βολές τρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και να υπογράφει το αποτέλεσμα με καθοριστικό μπλοκ στο τρίποντο του Γκρέισον Άλεν στην τελευταία φάση.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν πρώτος σκόρερ για τους νικητές με 29 πόντους, ο Τζέιμς πρόσθεσε 26, ενώ ο ΝτεΆντρε Έιτον έκανε νταμπλ-νταμπλ με 20 πόντους και 13 ριμπάουντ. Οι Λέικερς γύρισαν το ματς με επιμέρους 24-0, κρατώντας το Φοίνιξ χωρίς καλάθι για 8:05 ανάμεσα στην τρίτη και τέταρτη περίοδο.

Για τους Σανς, ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 27 πόντους, ο Μαρκ Γουίλιαμς 20 και ο Ντίλον Μπρουκς 18.

Στο Κλίβελαντ, οι Χόρνετς επικράτησαν των Καβαλίερς με 119-111 στην παράταση, κρατώντας τους γηπεδούχους χωρίς πόντο στο έξτρα πεντάλεπτο, με το Κλίβελαντ να γίνεται η 12η ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ που μένει «άσφαιρη» σε παράταση, κάτι που είχε να συμβεί από τις 7/11/2015, όταν οι Μπουλς είχαν κρατήσει χωρίς σκορ τους Τίμπεργουλβς.

Ο Κον Κανιπελ σημείωσε 29 πόντους, ο Μπράντον Μίλερ πρόσθεσε 25 μαζί με 13 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας), ενώ ο Μάιλς Μπρίτζες είχε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για το Κλίβελαντ, ο Ντάριους Γκάρλαντ πέτυχε 26 πόντους και ο Ντόνοβαν Μίτσελ 17 με 6/24 σουτ.

Στην Ατλάντα, οι Χοκς συνέχισαν το σερί τους απέναντι στους Σίξερς, επικρατώντας με 120-117, με τον Ντάισον Ντάνιελς να πετυχαίνει 27 πόντους (ρεκόρ σεζόν). Ο Τζέιλεν Τζόνσον κατέγραψε το τέταρτο διαδοχικό του τριπλ-νταμπλ με 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Για τη Φιλαδέλφεια, ο Πολ Τζορτζ είχε 35 πόντους, ο Τζοέλ Εμπίντ 22 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ ο ρούκι Βι Τζέι Έτζκομπ πρόσθεσε 26.

Σε αγώνες του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ιντιάνα – Ουάσινγκτον 89-108

Κλίβελαντ – Σάρλοτ 111-119 παρ.

Ατλάντα – Φιλαδέλφεια 120-117

Μπρούκλιν – Μιλγουόκι 127-82

Μινεσότα – Σακραμέντο 117-103

Σικάγο – Νέα Ορλεάνη 104-114

Φοίνιξ – Λέικερς 114-116

Πόρτλαντ -Γκόλντεν Στέιτ 136-131

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 18-7

Βοστώνη 15-10

Τορόντο 15-11

Φιλαδέλφεια 14-11

Μπρούκλιν 7-18

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 20-5

Κλίβελαντ 15-12

Μιλγουόκι 11-16

Σικάγο 10-15

Ιντιάνα 6-20

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 15-11

Μαϊάμι 14-11

Ατλάντα 15-12

Σάρλοτ 8-18

Ουάσινγκτον 4-20

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 24-2

Ντένβερ 18-6

Μινεσότα 17-9

Πόρτλαντ 10-16

Γιούτα 9-15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 18-7

Φοίνιξ 14-12

Γκόλντεν Στέιτ 13-14

Λ.Α. Κλίπερς 6-19

Σακραμέντο 6-20

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χιούστον 16-6

Σαν Αντόνιο 18-7

Μέμφις 11-14

Ντάλας 10-16

Νέα Ορλεάνη 5-22