ΝΒΑ: Τέταρτη σερί ήττα για τους Μπακς - Real.gr

Ο Τζορτζ με 23 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους, που είχαν τον Σαρ με 16 πόντους και 17 ριμπάουντ. Για τους Μπακς ο Τέρνερ διασώθηκε με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Οι Τίμπεργουλβς με μεγάλη εμφάνιση έκαμψαν την αντίσταση της Οκλαχόμα με 123-111. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Έντουαρντς με 26 πόντους, ενώ ο ΜακΝτάνιελς πέτυχε 2. Για τους θάντερ ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 30 με 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ.
Το ματς που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν η μονομαχία των δύο κορυφαίων rookie της φετινής σεζόν, με τους Σάρλοτ Χόρνετς του Κον Κνίπελ να «αλώνουν» την έδρα των Ντάλας Μάβερικς του Κούπερ Φλαγκ.
Σε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα μπάσκετ του NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Φιλαδέλφεια – Σακραμέντο 113-111
Ουάσινγκτον – Μιλγουόκι 109-99
Ατλάντα – Χιούστον 86-104
Σικάγο – Μαϊάμι 113-116
Ντάλας – Σαρλοτ 121-123
Ντένβερ – Μπρούκλιν 107-103
Φοίνι – Ντιτρόιτ 114-96
Μινεσότα – Οκλαχόμα 123-111
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Νέα Υόρκη 29-18
Βοστώνη 29-18
Τορόντο 29-20
Φιλαδέλφεια 26-21
Μπρούκλιν 12-34
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 34-12
Κλίβελαντ 29-20
Σικάγο 23-25
Μιλγουόκι 18-28
Ιντιάνα 12-36
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μαϊάμι 26-23
Ορλάντο 24-22
Ατλάντα 24-26
Σάρλοτ 21-28
Ουάσινγκτον 12-34
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 38-11
Ντένβερ 32-16
Μινεσότα 30-19
Πόρτλαντ 23-25
Γιούτα 15-33
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 28-18
Φοίνιξ 29-19
Γκόλντεν Στέιτ 27-22
Λ.Α. Κλίπερς 22-24
Σακραμέντο 12-37
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 32-15
Χιούστον 29-17
Ντάλας 19-29
Μέμφις 18-27
Νέα Ορλεάνη 12-37