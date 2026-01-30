ΝΒΑ: Τέταρτη σερί ήττα για τους Μπακς - Real.gr

Το Μιλγουόκι συνεχίζει να βρίσκεται σε τεράστια κρίση. Οι Μπακς,. χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, γνώρισαν την ήττα με 109-99 από την Ουάσινγκτον και υπέπεσαν στο τέταρτο διαδοχικό αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο Τζορτζ με 23 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους, που είχαν τον Σαρ με 16 πόντους και 17 ριμπάουντ. Για τους Μπακς ο Τέρνερ διασώθηκε με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Οι Τίμπεργουλβς με μεγάλη εμφάνιση έκαμψαν την αντίσταση της Οκλαχόμα με 123-111. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Έντουαρντς με 26 πόντους, ενώ ο ΜακΝτάνιελς πέτυχε 2. Για τους θάντερ ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 30 με 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Το ματς που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν η μονομαχία των δύο κορυφαίων rookie της φετινής σεζόν, με τους Σάρλοτ Χόρνετς του Κον Κνίπελ να «αλώνουν» την έδρα των Ντάλας Μάβερικς του Κούπερ Φλαγκ.

Σε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα μπάσκετ του NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Φιλαδέλφεια – Σακραμέντο 113-111

Ουάσινγκτον – Μιλγουόκι 109-99

Ατλάντα – Χιούστον 86-104

Σικάγο – Μαϊάμι 113-116

Ντάλας – Σαρλοτ 121-123

Ντένβερ – Μπρούκλιν 107-103

Φοίνι – Ντιτρόιτ 114-96

Μινεσότα – Οκλαχόμα 123-111

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 29-18

Βοστώνη 29-18

Τορόντο 29-20

Φιλαδέλφεια 26-21

Μπρούκλιν 12-34

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 34-12

Κλίβελαντ 29-20

Σικάγο 23-25

Μιλγουόκι 18-28

Ιντιάνα 12-36

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 26-23

Ορλάντο 24-22

Ατλάντα 24-26

Σάρλοτ 21-28

Ουάσινγκτον 12-34

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 38-11

Ντένβερ 32-16

Μινεσότα 30-19

Πόρτλαντ 23-25

Γιούτα 15-33

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 28-18

Φοίνιξ 29-19

Γκόλντεν Στέιτ 27-22

Λ.Α. Κλίπερς 22-24

Σακραμέντο 12-37

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 32-15

Χιούστον 29-17

Ντάλας 19-29

Μέμφις 18-27

Νέα Ορλεάνη 12-37