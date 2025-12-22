ΝΒΑ: Τρίτη σερί ήττα για Μπακς, πήραν το ντέρμπι με τους Ρόκετς οι Κινγκς - Real.gr

Με τρίποντο του Ντένις Σρέντερ 2,2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης, οι Σακραμέντο Κινγκς γύρισαν από το -14 της τέταρτης περιόδου και επικράτησαν με 125-124 των Χιούστον Ρόκετς, βάζοντας τέλος σε σερί πέντε ηττών. Ο Σρέντερ είχε 24 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ ερχόμενος από τον πάγκο, με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν να προσθέτει 27 πόντους και 9 ασίστ και τον Κίγκαν Μάρεϊ 26 πόντους. Για το Χιούστον, ο Αλπερέν Σενγκούν σημείωσε 28 πόντους, ενώ ο Κέβιν Ντουράντ είχε 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, σε μια ακόμη ήττα στην παράταση, την τρίτη σε τέσσερα ματς.

Στην Ατλάντα, οι Σικάγο Μπουλς άντεξαν στο φινάλε και πέρασαν με 152-150 από την έδρα των Χοκς, πετυχαίνοντας ρεκόρ παραγωγικότητας για τη φετινή σεζόν. Ο Μάτας Μπουζέλις έκανε την καλύτερη εμφάνιση της χρονιάς με 28 πόντους, ο Κόμπι Γουάιτ πρόσθεσε 21, ενώ ο Τζος Γκίντι είχε 19 πόντους και 12 ασίστ. Οι γηπεδούχοι είχαν 36 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ από τον Τζέιλεν Τζόνσον και 35 πόντους από τον Τρέι Γιανγκ, ο οποίος αστόχησε στο σουτ της ισοφάρισης στην εκπνοή.

Στη Νέα Υόρκη, ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ασταμάτητος, οδηγώντας τους Νικς στη νίκη με 132-125 επί των Μαϊάμι Χιτ, σημειώνοντας 47 πόντους (προσωπικό ρεκόρ για εφέτος). Ο Μικάλ Μπρίτζες είχε 24 πόντους και ο Τζος Χαρτ έκανε double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τη Νέα Υόρκη να φτάνει τις οκτώ νίκες στα τελευταία εννέα παιχνίδια της. Για το Μαϊάμι, ο Καλέλ Γουέρ πέτυχε 28 πόντους με 19 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιμι Χάκεζ Τζούνιορ είχε 23 πόντους από τον πάγκο.

Τέλος, στη Μινεάπολις, οι Τίμπεργουλβς γύρισαν το παιχνίδι και νίκησαν με 103-100 τους Μιλγουόκι Μπακς, που προηγήθηκαν ακόμη και με 16 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άντονι Έντουαρντς είχε 24 πόντους και ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο 18, ενώ ο Ρούντι Γκομπέρ κυριάρχησε στα ριμπάουντ με 18, προσθέτοντας και 11 πόντους. Για το Μιλγουόκι, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ άγγιξε το triple-double με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, με τους Μπακς να μην αντέχουν στο τέλος.

Σε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα μπάσκετ του NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ατλάντα – Σικάγο 150-152

Μπρούκλιν – Τορόντο 96-81

Νέα Υόρκη – Μαϊάμι 132-125

Ουάσινγκτον – Σαν Αντόνιο 113-124

Μινεσότα – Μιλγουόκι 103-100

Σακραμέντο – Χιούστον 125-124 παρ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 20-8

Βοστώνη 17-11

Φιλαδέλφεια 16-11

Τορόντο 17-13

Μπρούκλιν 8-19

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 22-6

Κλίβελαντ 15-14

Σικάγο 13-15

Μιλγουόκι 11-18

Ιντιάνα 6-22

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 16-12

Μαϊάμι 15-14

Ατλάντα 15-15

Σάρλοτ 9-19

Ουάσινγκτον 5-22

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 25-3

Ντένβερ 20-7

Μινεσότα 19-10

Πόρτλαντ 12-16

Γιούτα 10-17

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 19-8

Φοίνιξ 15-13

Γκόλντεν Στέιτ 14-15

Λ.Α. Κλίπερς 7-21

Σακραμέντο 7-22

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 21-7

Χιούστον 17-9

Μέμφις 13-15

Ντάλας 11-18

Νέα Ορλεάνη 7-22