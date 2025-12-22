Quantcast
ΝΒΑ: Τρίτη σερί ήττα για Μπακς, πήραν το ντέρμπι με τους Ρόκετς οι Κινγκς - Real.gr
real player

ΝΒΑ: Τρίτη σερί ήττα για Μπακς, πήραν το ντέρμπι με τους Ρόκετς οι Κινγκς

10:46, 22/12/2025
ΝΒΑ: Τρίτη σερί ήττα για Μπακς, πήραν το ντέρμπι με τους Ρόκετς οι Κινγκς

Με τρίποντο του Ντένις Σρέντερ 2,2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης, οι Σακραμέντο Κινγκς γύρισαν από το -14 της τέταρτης περιόδου και επικράτησαν με 125-124 των Χιούστον Ρόκετς, βάζοντας τέλος σε σερί πέντε ηττών. Ο Σρέντερ είχε 24 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ ερχόμενος από τον πάγκο, με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν να προσθέτει 27 πόντους και 9 ασίστ και τον Κίγκαν Μάρεϊ 26 πόντους. Για το Χιούστον, ο Αλπερέν Σενγκούν σημείωσε 28 πόντους, ενώ ο Κέβιν Ντουράντ είχε 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, σε μια ακόμη ήττα στην παράταση, την τρίτη σε τέσσερα ματς.

Στην Ατλάντα, οι Σικάγο Μπουλς άντεξαν στο φινάλε και πέρασαν με 152-150 από την έδρα των Χοκς, πετυχαίνοντας ρεκόρ παραγωγικότητας για τη φετινή σεζόν. Ο Μάτας Μπουζέλις έκανε την καλύτερη εμφάνιση της χρονιάς με 28 πόντους, ο Κόμπι Γουάιτ πρόσθεσε 21, ενώ ο Τζος Γκίντι είχε 19 πόντους και 12 ασίστ. Οι γηπεδούχοι είχαν 36 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ από τον Τζέιλεν Τζόνσον και 35 πόντους από τον Τρέι Γιανγκ, ο οποίος αστόχησε στο σουτ της ισοφάρισης στην εκπνοή.

Στη Νέα Υόρκη, ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ασταμάτητος, οδηγώντας τους Νικς στη νίκη με 132-125 επί των Μαϊάμι Χιτ, σημειώνοντας 47 πόντους (προσωπικό ρεκόρ για εφέτος). Ο Μικάλ Μπρίτζες είχε 24 πόντους και ο Τζος Χαρτ έκανε double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τη Νέα Υόρκη να φτάνει τις οκτώ νίκες στα τελευταία εννέα παιχνίδια της. Για το Μαϊάμι, ο Καλέλ Γουέρ πέτυχε 28 πόντους με 19 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιμι Χάκεζ Τζούνιορ είχε 23 πόντους από τον πάγκο.

Τέλος, στη Μινεάπολις, οι Τίμπεργουλβς γύρισαν το παιχνίδι και νίκησαν με 103-100 τους Μιλγουόκι Μπακς, που προηγήθηκαν ακόμη και με 16 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άντονι Έντουαρντς είχε 24 πόντους και ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο 18, ενώ ο Ρούντι Γκομπέρ κυριάρχησε στα ριμπάουντ με 18, προσθέτοντας και 11 πόντους. Για το Μιλγουόκι, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ άγγιξε το triple-double με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, με τους Μπακς να μην αντέχουν στο τέλος.

Σε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα μπάσκετ του NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ατλάντα – Σικάγο 150-152

Μπρούκλιν – Τορόντο 96-81

Νέα Υόρκη – Μαϊάμι 132-125

Ουάσινγκτον – Σαν Αντόνιο 113-124

Μινεσότα – Μιλγουόκι 103-100

Σακραμέντο – Χιούστον 125-124 παρ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 20-8

Βοστώνη 17-11

Φιλαδέλφεια 16-11

Τορόντο 17-13

Μπρούκλιν 8-19

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 22-6

Κλίβελαντ 15-14

Σικάγο 13-15

Μιλγουόκι 11-18

Ιντιάνα 6-22

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 16-12

Μαϊάμι 15-14

Ατλάντα 15-15

Σάρλοτ 9-19

Ουάσινγκτον 5-22

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 25-3

Ντένβερ 20-7

Μινεσότα 19-10

Πόρτλαντ 12-16

Γιούτα 10-17

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 19-8

Φοίνιξ 15-13

Γκόλντεν Στέιτ 14-15

Λ.Α. Κλίπερς 7-21

Σακραμέντο 7-22

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 21-7

Χιούστον 17-9

Μέμφις 13-15

Ντάλας 11-18

Νέα Ορλεάνη 7-22

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved