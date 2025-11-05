ΝΒΑ: Βαριά ήττα για τους «κουρασμένους» Μπακς στο Τορόντο - Real.gr

Οι Μιλγουόκι Μπακς (5-3) γνώρισαν βαριά ήττα στο Τορόντο με 128-100 από τους Ράπτορς (4-4), βλέποντας το σερί των τεσσάρων νικών τους απέναντι στην καναδική ομάδα να διακόπτεται.

Παρά τη θετική παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε 22 πόντους (9/14 δίποντα, 4/6 βολές), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 24 λεπτά συμμετοχής, η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Οι Ράπτορς, με κορυφαίους τους Αρ Τζέι Μπάρετ και Σκότι Μπαρνς (από 23 πόντους έκαστος), κυριάρχησαν από νωρίς, φτάνοντας τη διαφορά στους 21 πόντους ήδη από το δεύτερο δεκάλεπτο. Το Τορόντο έκλεισε το ημίχρονο στο +19 (73-54), ενώ δεν απειλήθηκε ποτέ στη συνέχεια, φτάνοντας ακόμη και στο +30 τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη.

Ο Ίμανουελ Κουίκλι πρόσθεσε 15 πόντους, όσους και ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ ο Γκρέιντι Ντικ σημείωσε 14. Ο Γιάκομπ Πέρτλ επέστρεψε στη δράση μετά από τρεις αγώνες απουσίας και είχε 8 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από πλευράς Μιλγουόκι, πέρα από τον Αντετοκούνμπο, ο Κάιλ Κούζμα είχε 18 πόντους, ο Κόουλ Άντονι 12, ο Ράιαν Ρόλινς 11 και ο Μάιλς Τέρνερ 10 με 8 ριμπάουντ. Οι Μπακς, εμφανώς κουρασμένοι από το back-to-back μετά τη δραματική νίκη επί των Πέισερς (117-115) το προηγούμενο βράδυ με buzzer beater του Γιάννη, δεν μπόρεσαν να ανταγωνιστούν σε ένταση και ρυθμό τους Ράπτορς, που είχαν 19-5 πόντους στον αιφνιδιασμό στο πρώτο ημίχρονο.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Μπουλς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/11 στις 03:00) στο Μιλγουόκι.

Στο Λος Άντζελες ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 30 πόντους και μάζεψε 12 ριμπάουντ απέναντι στην πρώην ομάδα του, οδηγώντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο επιβλητικό 126-107 επί των Κλίπερς και στο 8-0 ρεκόρ, που αποτελεί το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Αϊζάια Τζο είχε 22 πόντους, ενώ οι Γουίγκινς και Γουάλας πρόσθεσαν από 12, με τον Χόλμγκρεν να συμπληρώνει 11. Οι Θάντερ έκαναν επιμέρους σκορ 17-0 μεταξύ τρίτης και τέταρτης περιόδου, «καθαρίζοντας» το ματς νωρίς στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Για τους Κλίπερς (3-4), ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 25 πόντους, ο Τζον Κόλινς 17, ενώ έλειψαν οι Καουάι Λέοναρντ (αστράγαλος) και Μπράντλεϊ Μπιλ (γόνατο).

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τορόντο – Μιλγουόκι 128-100

Ατλάντα – Ορλάντο 127-112

Σικάγο – Φιλαδέλφεια 113-111

Νέα Ορλεάνη – Σαρλοτ 116-112

Γκόλντεν Στέιτ Φοίνιξ 118-107

ΛΑ Κλίπερς – Οκλαχόμα 107-126

Βαθμολογίες

Ανατολική Περιφέρεια

Φιλαδέλφεια 5-2

Νέα Υόρκη 4-3

Τορόντο 4-4

Βοστώνη 3-5

Μπρούκλιν 0-7

Σικάγο 6-1

Μιλγουόκι 5-3

Ντιτρόιτ 5-2

Κλίβελαντ 4-3

Ιντιάνα 1-6

Μαϊάμι 4-3

Ατλάντα 4-4

Ορλάντο 3-5

Σάρλοτ 3-5

Ουάσινγκτον 1-6

Δυτική Περιφέρεια

Οκλαχόμα Σίτι 8-0

Ντένβερ 4-2

Πόρτλαντ 4-3

Μινεσότα 4-3

Γιούτα 3-4

ΛΑ Λέικερς 6-2

Γκόλντεν Στέιτ 5-3

ΛΑ Κλίπερς 3-4

Φοίνιξ 3-5

Σακραμέντο 2-5

Σαν Αντόνιο 5-1

Χιούστον 4-2

Μέμφις 3-5

Ντάλας 2-5

Νέα Ορλεάνη 1-6

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ