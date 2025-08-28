«Νύχτα της φωτιάς» για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Real.gr

Ώρα για πρόκριση στη League Phase του Europa League, με τη διεξαγωγή των ρεβάνς των πλέι οφ.

Δύο ελληνικές ομάδες παραμένουν στο κόλπο, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τη Ριέκα σήμερα Πέμπτη (20:30), με σκοπό να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0, ενώ μισή ώρα αργότερα (20:00) ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διαφυλάξει το υπέρ του 2-1 στη Σαμσούντα εναντίον της Σαμσουνσπόρ.

Οι πιθανές ενδεκάδες των ελληνικών ομάδων:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Μπακασέτας, Πελίστρι, Ιωαννίδης.

Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις, κάποια από τα 12 εισιτήρια έχουν ήδη… εκδοθεί (Μίντιλαντ, Μπράγκα, Γκενκ, Ουτρέχτη), ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Το σημερινό πρόγραμμα των ρεβάνς στα πλέι οφ του Europa League έχει ως εξής:

Κουόπιο – Μίντιλαντ (0-4)

Σίγκμα Ολομουτς – Μάλμε (0-3)

Σαμσουνσπόρ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (1-2)

Λουντογκόρετς – Σκεντίγια (1-2)

ΠΑΟΚ – Ριέκα (0-1)

Ντιναμό Κιέβου – Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-3)

Ουτρέχτη – Zρίνσκι Μόσταρ (2-0)

Γκενκ – Λεχ Πόζναν (5-1)

Γιουνγκ Μπόις – Σλόβαν Μπρατισλάβας (1-0)

Στεάουα Βουκουρεστίου – Αμπερντίν (2-2)

Μπράγκα – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (4-0)

*Όσες ομάδες αποκλειστούν, συνεχίζουν στο League Phase του Conference League.

* Τα αποτελέσματα των ρεβάνς των πλέι οφ του Europa League έχουν ως εξής:

ΑΕΚ Λάρνακας – Μπραν 0-4 (1-2)

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ σήμερα (28/8, 21:00), στη ρεβάνς για τα πλέι οφ του Conference League μετά το 1-1 στο Βέλγιο, θέλοντας μόνον νίκη στην κατάμεστη «Opap Arena» για να συμμετάσχει -για πρώτη φορά- στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς πήρε μία ομάδα σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σε μία νέα εποχή μετά το «αντίο» του Ματίας Αλμέιδα και με έναν ξεκάθαρο στόχο, να μπει η ομάδα στο Conference, πραγματοποιώντας τρεις απανωτές προκρίσεις, χωρίς τη δυνατότητα λάθους.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει φέρει σχεδόν εις πέρας την αποστολή του και του μένει πλέον το τελευταίο, αλλά και πιο καθοριστικό, βήμα για να τα καταφέρει.

Τα προβλήματα είναι ήδη πολλά, καθώς η ΑΕΚ έχει να αντιμετωπίσει μία πολύ επικίνδυνη ομάδα όπως η Άντερλεχτ, την ώρα που ακόμη ψάχνει να βρει τον καινούργιο της εαυτό υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και οι πολλές απουσίες για να… δέσει το γλυκό.

Ο Ρομπέρτο Περέιρα, ένας «πυλώνας» στη μεσαία γραμμή για το ξεκίνημα της χρονιάς, είναι τραυματίας, ενώ ο Πέτρος Μάνταλος μετά την κόκκινη στο Βέλγιο είναι και αυτός εκτός. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μοιάζει πολύ δύσκολο να προλάβει την αναμέτρηση, ενώ αγώνα δρόμου κάνουν οι Ζίνι και Λούκα Γιόβιτς, ώστε να βοηθήσουν έστω ερχόμενοι από τον πάγκο.

Η πιθανή ενδεκάδα της ελληνικής ομάδας:

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά ή Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Πιερό.

* Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα πλέι οφ του Conference League έχουν ως εξής:

Ρόζενμποργκ – Μάιντς 2-1

Χάμρουν Σπάρτανς – RFS 1-0

Γκιορ – Ραπίντ Βιέννης 2-1

Χάκεν – Κλουζ 7-2

Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια 2-1

Μπασακσεχίρ – Κραϊόβα 1-2

Μπρέινταμπλικ – Βίρτους 2-1

Ντρίτα – Ντιφερντάνζ 2-1

Λέφσκι Σόφιας – Άλκμααρ 0-2

Τσέλιε – Μπάνικ Οστράβα 1-0

Ολίμπια Λιουμπλιάνας – Νόα 1-4

Νέμαν – Ράγιο Βαγεκάνο 0-1

Πολισία – Φιορεντίνα 0-3

Στρασμπούρ – Μπρόντμπι 0-0

Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Σερβέτ 1-1

Λοζάνη – Μπεσίκτας 1-1

Γιαγκελόνια – Ντιναμό Σίτι 3-0

Σέλμπουρν – Λίνφιλντ 3-1

Κρίσταλ Πάλας – Φρέντρικσταντ 1-0

Χιμπέρνιαν – Λέγκια Βαρσοβίας 1-2

Τσεστόχοβα – Άρντα Καρντζαλί 1-0

Σάντα Κλάρα – Σάμροκ Ρόβερς 1-2

*Σήμερα όλοι οι αγώνες είναι αντίστροφα.

* Τα αποτελέσματα των ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League έχουν ως εξής:

Ρίγα FC – Σπάρτα Πράγας 1-0 (0-2)

