Ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας με τη Σκωτία με αμέτρητες αγορές και «Επιστροφή Στοιχήματος»* από το Πάμε Στοίχημα - Real.gr

11:29, 14/11/2025
Ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας με τη Σκωτία με αμέτρητες αγορές και «Επιστροφή Στοιχήματος»* από το Πάμε Στοίχημα

• Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου & είσαι πιο κοντά στη νίκη

H Εθνική Ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά θέλει να ολοκληρώσει με νίκες τις υποχρεώσεις της στον 3ο όμιλο.

Το Σάββατο, στις 21:45, υποδέχεται τη Σκωτία στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ακολουθεί την Τρίτη 18 Νοεμβρίου (21:45) ο εκτός έδρας αγώνας με τη Λευκορωσία.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με τη Σκωτία αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Επιστροφή Στοιχήματος»*, «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Για το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με τη Σκωτία προσφέρονται και πολλά Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Β. Παυλίδης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ελλάδα να κερδίσει
  • Ελλάδα να κερδίσει & Οver 5,5 Eλλάδα κόρνερ
  • Ελλάδα να κερδίσει, Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 8,5 κόρνερ

Μιλάνο-Ολυμπιακός με πολλές επιλογές και «20 & Κάρφωσες»*

Στο μπάσκετ ολοκληρώνεται σήμερα η 11η αγωνιστική της Euroleague. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται, στις 21:30, στην Ιταλία με το Μιλάνο.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για το παιχνίδι Μιλάνο-Ολυμπιακός ανάμεσά τους και τις εξής:

  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών
  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Πρώτο άστοχο ή εύστοχο τρίποντο αγώνα/ομάδας
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Οver /Under Eύστοχα τρίποντα
  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

Για τον αγώνα Μιλάνο-Ολυμπιακός το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

