Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Πάφο με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα - Real.gr

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Πάφο με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

11:31, 17/09/2025
• Tην νέα σεζόν ζούμε περισσότερα ΜΑΖΙ με το Πάμε Στοίχημα στα Καταστήματα ΟΠΑΠ!

Στη μάχη του Champions League μπαίνει σήμερα ο Ολυμπιακός. Στις 19:45 υποδέχεται, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», την Πάφο, με στόχο την πρώτη του νίκη στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα αρχίζει και το παιχνίδι της Σλάβια Πράγας με την Μπόντο Γκλιμτ. Ακολουθούν, στις 22:00, οι αγώνες Άγιαξ-Ίντερ, Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου-Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Champions League αμέτρητες και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* & «Βοοst Νίκης»*.

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready για τα σημερινά παιχνίδια μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

 Ολυμπιακός-Πάφος

  • Ολυμπιακός να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ
  • Αγιούμπ Ελ Κααμπί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Οver 2,5 γκολ & Οver 8,5 κόρνερ

Άγιαξ-Ίντερ

  • Ίντερ να κερδίσει & Οver  5,5 Ίντερ κόρνερ
  • Μάρκους Τουράμ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Ίντερ να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ
  • Ισοπαλία & Οver 8,5 κόρνερ

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης

  • Μοχάμεντ Σαλάχ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Λίβερπουλ να κερδίσει
  • 0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Ατλέτικο Μαδρίτης να κερδίσει  & Οver 10,5 κόρνερ

 

Μπάγερν Μονάχου-Τσέλσι

  • Χάρι Κέιν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μπάγερν Μονάχου να κερδίσει
  • Under 3,5 γκολ & Under 9,5 κόρνερ
  • Κόουλ Πάλμερ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Πέδρο Νέτο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα

  • Οver 2,5 γκολ & Οver 7,5 κόρνερ
  • Μπράντλεϊ Μπαρκολά να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παρί Σεν Ζερμέν να κερδίσει
  • Ντανιέλ Μαλντίνι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Αταλάντα να κερδίσει

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

