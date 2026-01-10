Ο Άρης επικράτησε του Ηρακλή με 78-76 - Real.gr

Με «καρδιοχτύπι» στο φινάλε, ο Άρης επικράτησε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, για τη 14η αγωνιστική της Greek Basketball League, του Ηρακλή με 78-76. Σε ένα παιχνίδι που είχε την υπεροχή και το προβάδισμα στο σκορ, στη μεγαλύτερη διάρκεια, έφτασε να προηγείται μέχρι και με +17, ενώ είχε «αέρα» 11 πόντων στο 33’.

Καταλυτική στην επιτυχία του -η οποία τον έβαλε σε δρόμο θετικών αποτελεσμάτων μετά από τέσσερις συνεχείς ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη (σ.σ. από ΑΕΚ, Τσεντεβίτα Ολίμπια, Ολυμπιακό, Μανρέσα)- ήταν η «δράση» στο παρκέ των Ντανίλο Άντζουσιτς (18 πόντοι, 4 ασίστ), Μπράις Τζόουνς (17 πόντοι, με 7/10 βολές), Αμίν Νουά (14 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 κοψίματα). Πολύτιμη υπήρξε, ακόμη, η συνεισφορά, του Τζέικ Φόρεστερ (7 πόντοι, 10 ριμπάουντ, εκ των οποίων 5 επιθετικά, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα).

Στοίχισαν στον Ηρακλή- ο οποίος είχε τον έλεγχο στη ρακέτα (36-46 τα ριμπάουντ)- τα 24 λάθη (14 στο ημίχρονο) και οι χαμένες βολές (17/28). Πρώτος σκόρερ για τον «Γηραιό» ήταν ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (27 πόντοι, 5 ριμπάουντ), ενώ με νταμπλ-νταμπλ τελείωσαν το ματς οι Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (18 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Κρις Σμιθ (10 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 45-40, 67-57, 78-76

Επενδύοντας στην εκτελεστική του δεινότητα από τα 6,75μ. (3/4), με τους Μήτρου-Λονγκ, Νουά, ο Άρης -μετά το αρχικό 3-3- προηγήθηκε στα μισά της πρώτης περιόδου με +7 (16-9). Διαφορά την οποία διατήρησε στο ίδιο επίπεδο ως το 7’ (20-13), όταν ο Ηρακλής, με επιμέρους 6-12, έχοντας βασικούς επιθετικούς μοχλούς τους Ράιτ-Φόρμαν, Σμιθ, έγινε “αφεντικό” στο παρκέ στο 13’ με +2 (26-28).

Οι «κιτρινόμαυροι» αντέδρασαν άμεσα χάρη στο «ζεστό» χέρι του Άντζουσιτς, εκμεταλλευόμενοι, παράλληλα, και τα πολλά λάθη των «κυανόλευκων» (14 στο ημίχρονο, 9 εκ των οποίων στη δεύτερη περίοδο). «Έγραψαν» δικό τους επιμέρους 10-2, πήραν εκ νέου τα ηνία στο ματς με +6 (15’ 36-30), απόσταση την οποία έστειλαν στο 21’ ξανά στο +7 (47-40) και στο 25’ -με 3/3 τρίποντα από τους Άντζουσιτς, Μήτρου-Λονγκ, Νουά και επιπλέον 2/2 βολές από τον τελευταίο- στο +14 (60-46).

Στο 27’ ο Άρης βρέθηκε στο +17 (67-50), με σερί 11-0, όμως, ο «Γηραιός», με πόντους από τους Ράιτ-Φόρμαν (2/2 δίποντο, 1/1 τρίποντο), Μωραΐτη (1/1 δίποντο), Γουέρ (1/1 δίποντο), μείωσε στο 31’ στους 6 πόντους (67-61). Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» με καλές άμυνες και επιθετικές επιλογές των Νουά, Άντζουσιτς, ξέφυγαν στο 33’ ξανά με +11 (72-61), οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, δεν εγκατέλειψαν τη μάχη. Με επιμέρους 2-11 πλησίασαν στο δίποντο (74-72), με 24,8΄΄ να απομένουν για τη λήξη.

Με 2/2 βολές από τον Τζόουνς ο Άρης πήγε στο +4 (76-72), αφήνοντας 17,8΄΄ στον Ηρακλή για επίθεση. Σε αυτήν ο Φάντερμπερκ, μετά από επιθετικό ριμπάουντ, ύστερα από άστοχο σουτ του Ράιτ-Φόρμαν, με 2/2 βολές έκανε το 76-74, με 8,8΄΄ να απομένουν για το φινάλε του αγώνα. Ελάχιστα αργότερα ο Τζόουνς ήταν ψύχραιμος σε νέο ζευγάρι βολών για τον Άρη (78-74), κάτι που δε συνέβη, με 4,2΄΄ να δείχνει το χρονόμετρο για το φινάλε, για τον Ηρακλή με τον Ράιτ-Φόρμαν. Ο Αμερικανός γκαρντ έχασε βολές (0/2), ο Σμιθ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και διαμόρφωσε το τελικό 78-76, που έδωσε τη νίκη στους «κιτρινόμαυρους».

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Καρπάνος, Μαρτινάκος

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 10 (3), Τζόουνς 17, Νουά 14 (3), Φόρεστερ 7, Άντζουσιτς 18 (2), Τσαϊρέλης 2, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 2, Χαρέλ 4, Κουλμπόκα 4 (1).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 18 (1), Ράιτ-Φόρμαν 27 (2), Μωραΐτης 7 (1), Γουέρ 2, Σύλλας 2, Φόστερ 4 (1), Σμιθ 10, Έντλερ-Ντέιβις 6.