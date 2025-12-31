Ο Μπαμπέ τρεις εβδομάδες εκτός λόγω τραυματισμού - Real.gr

Ο Κιλιάν Μπαπέ, θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες λόγω τραυματισμού στο γόνατο, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) μια πηγή κοντά στον παίκτη.

Ο Γάλλος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, υπέστη ρήξη στον πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου του, σύμφωνα με την πηγή, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας L’Equipe.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, ο οποίος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία σήμερα (31/12), αναμένεται να χάσει αρκετούς αγώνες πρωταθλήματος με τη Ρεάλ Μαδρίτης και πιθανώς τον αγώνα του Champions League εναντίον της πρώην ομάδας του, Μονακό, στις 20 Ιανουαρίου.