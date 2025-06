 Ο Μπάμπης Κωστούλας συστήνεται στην Premier League - BINTEO - Real.gr

Ο νεαρός άσος απευθύνθηκε για πρώτη φορά στους φίλους της Μπράιτον.

Με τις πρώτες του δηλώσεις στα social media της Μπράιτον, ο Μπάμπης Κωστούλας απευθύνθηκε για πρώτη φορά στους φίλους της Μπράιτον, λίγο μετά τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό.

Ο 18χρονος επιθετικός μετακόμισε στην Premier League από τον Ολυμπιακό, με τη μεταγραφή του να ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Πλέον, θα φοράει τη φανέλα των «γλάρων» και συστήνεται στο αγγλικό κοινό, αποκαλύπτοντας στιγμές και πρόσωπα που σημάδεψαν τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Get to know our latest recruit with his football firsts! 🙌✨ pic.twitter.com/oySxha43Bh

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 13, 2025