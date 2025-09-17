Ο Μπαπέ «γράφει την Ιστορία» της Ρεάλ Μαδρίτης - Real.gr

Ο Κιλιάν Μπαπέ συνεχίζει να «γράφει Ιστορία» με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Χάρη στα δύο πέναλτι που αξιοποίησε στην νίκη με 2-1 επί της Μαρσέϊγ στην πρεμιέρα του Champions League, ο Γάλλος επιθετικός έβαλε την… υπογραφή του σε ακόμη δύο ιστορικές στιγμές των Μαδριλένων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη.

Οπως αναφέρει σχετικά η ισπανική εφημερίδα «AS», η ιστορική ομάδα πέτυχε την 200ή (!) νίκη της και ταυτόχρονα, ξεπέρασε το συμβολικό ορόσημο των 700 γκολ στα χρονικά του συγκεκριμένου θεσμού.