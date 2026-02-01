Ο Μπαπέ «λύτρωσε» τη Ρεάλ με πέναλτι στο 90+9΄ - Real.gr

Η Ράγιο Βαγεκάνο έφτασε μία… ανάσα απ’ τη μίνι-έκπληξη στην 22η αγωνιστική της LaLiga, κρατώντας ως το 9ο λεπτό των καθυστερήσεων το 1-1 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο “Santiago Bernabeu”, ωστόσο ο Κιλιάν Μπαπέ έδωσε για άλλη μία φορά τη λύση για τη «βασίλισσα» με το 22ο τέρμα του σε 21 αγώνες πρωταθλήματος, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 με πέναλτι.

Η Ρεάλ άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό με ωραίο τελείωμα του Βινίσιους Τζούνιορ έπειτα από ασίστ του Μπραχίμ Ντίαζ, όμως η Ράγιο Βαγεκάνο βρήκε την στιγμή της στον αγώνα στο 49′ με τον Ντε Φρούτος ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η αποβολή του Σις στο 80ό λεπτό άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα, με τους «μερένχες» να παίρνουν εντέλει την 6η σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα μετά το πέναλτι που έκανε ο Μεντί στον Μπραχίμ Ντίαζ.

Στο 90’+13′ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κι ο Τσαβαρία για τη Ράγιο.