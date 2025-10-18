Ο Μπιλάλ «έστειλε» στην κορυφή τον Ολυμπιακό Β΄ - Real.gr

Χάρη σε γκολ του Μπιλάλ στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ολυμπιακός Β΄ νίκησε στο Ρέντη 2-1 τον Παναργειακό, για την 6η αγωνιστική της Super League 2, και προσωρινά ανέβηκε στην κορυφή του Β΄ ομίλου, σε ισοβαθμία με την Καλαμάτα (που παίζει αύριο).

Οι «ερυθρόλευκοι» μάλιστα βρέθηκαν αρχικά πίσω στο σκορ από γκολ του Ντιαλό στο 14΄, αλλά ο Λιατσικούρας ισοφάρισε δέκα λεπτά αργότερα και η κεφαλιά του Μπιλάλ στο φινάλε τους χάρισε το «τρίποντο».

Την παρθενική εκτός έδρας νίκη της στις επαγγελματικές κατηγορίες πανηγύρισε η Ελλάς Σύρου, επικρατώντας 2-1 της ουραγού Ηλιούπολης, με σκόρερ τους Βερνάρδο (13΄) και Γαρουφαλιά (79΄).

Οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει ενδιάμεσα (72΄) με τον Κρέτσι. Τέλος, η επίσης νεοφώτιστη Μαρκό απέσπασε ισοπαλία 1-1 στα Χανιά, παρότι έπαιζε με δέκα από το 35΄, λόγω αποβολής του Ντέντλερ. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου (που βρισκόταν στην εξέδρα λόγω τιμωρίας) προηγήθηκε μάλιστα στο 55΄ με πέναλτι του Μιούλερ, για να ισοφαρίσει στο 74΄ ο Κωστανάσιος για την κρητική ομάδα, που νωρίτερα (21΄) είχε χάσει πέναλτι με τον Ιωαννίδη.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου της Super League 2:

Χανιά-ΓΣ Μαρκό 1-1

Ηλιούπολη-Ελλάς Σύρου 1-2

Ολυμπιακός Β΄-Παναργειακός 2-1

Αιγάλεω-Πανιώνιος 19/10

Athens Kallithea-Καλαμάτα 19/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 6 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 13 -5αγ.

2. Ολυμπιακός Β’ 13

3. Πανιώνιος 11 -5αγ.

4. Athens Kallithea 9 -5αγ.

5. ΓΣ Μαρκό 9

6. Ελλάς Σύρου 8

7. Αιγάλεω 5 -5αγ.

8. Χανιά 3

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1