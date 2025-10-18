Ο Μπιλάλ «έστειλε» στην κορυφή τον Ολυμπιακό Β΄ - Real.gr

Οι «ερυθρόλευκοι» μάλιστα βρέθηκαν αρχικά πίσω στο σκορ από γκολ του Ντιαλό στο 14΄, αλλά ο Λιατσικούρας ισοφάρισε δέκα λεπτά αργότερα και η κεφαλιά του Μπιλάλ στο φινάλε τους χάρισε το «τρίποντο».
Την παρθενική εκτός έδρας νίκη της στις επαγγελματικές κατηγορίες πανηγύρισε η Ελλάς Σύρου, επικρατώντας 2-1 της ουραγού Ηλιούπολης, με σκόρερ τους Βερνάρδο (13΄) και Γαρουφαλιά (79΄).
Οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει ενδιάμεσα (72΄) με τον Κρέτσι. Τέλος, η επίσης νεοφώτιστη Μαρκό απέσπασε ισοπαλία 1-1 στα Χανιά, παρότι έπαιζε με δέκα από το 35΄, λόγω αποβολής του Ντέντλερ. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου (που βρισκόταν στην εξέδρα λόγω τιμωρίας) προηγήθηκε μάλιστα στο 55΄ με πέναλτι του Μιούλερ, για να ισοφαρίσει στο 74΄ ο Κωστανάσιος για την κρητική ομάδα, που νωρίτερα (21΄) είχε χάσει πέναλτι με τον Ιωαννίδη.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου της Super League 2:
Χανιά-ΓΣ Μαρκό 1-1
Ηλιούπολη-Ελλάς Σύρου 1-2
Ολυμπιακός Β΄-Παναργειακός 2-1
Αιγάλεω-Πανιώνιος 19/10
Athens Kallithea-Καλαμάτα 19/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 6 αγώνες)
1. Καλαμάτα ΠΣ 13 -5αγ.
2. Ολυμπιακός Β’ 13
3. Πανιώνιος 11 -5αγ.
4. Athens Kallithea 9 -5αγ.
5. ΓΣ Μαρκό 9
6. Ελλάς Σύρου 8
7. Αιγάλεω 5 -5αγ.
8. Χανιά 3
9. Παναργειακός 3
10. Ηλιούπολη 1