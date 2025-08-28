Ο Μπουσκέτς στηρίζει Ντεμπελέ για τη «Χρυσή Μπάλα» - Real.gr

Quantcast
Ο Μπουσκέτς στηρίζει Ντεμπελέ για τη «Χρυσή Μπάλα»

16:00, 28/08/2025
Σε λιγότερο από έναν μήνα, θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» του 2025 και τα δύο ξεκάθαρα φαβορί, είναι ο Γάλλος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ και ο νεαρός Ισπανός άσος της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Ντεμπελέ φαίνεται να διατηρεί ένα ελαφρύ προβάδισμα, δεδομένης της κατάκτησης του Champions League, ενώ ερωτηθείς σχετικά, ο Σέρχιο Μπουσκέτς, ήταν σαφής:

«Ο Ντεμπελέ ήταν πολύ καλύτερος από τους άλλους και πιο συνεπής. Γνωρίζουμε τί παίκτης είναι, την διαφορά που κάνει και τί μπορεί να κάνει. Υπάρχουν επίσης παίκτες της Μπάρτσα που το αξίζουν επίσης, αλλά δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν όσοι ψηφίσουν».

