Ο Μπράουν «λύτρωσε» τον ΠΑΟΚ στο φινάλε - Real.gr

Βρέθηκε με την... πλάτη στον τοίχο 1,5 λεπτό πριν το τελευταίο σφύριγμα. Ο ΠΑΟΚ, όμως, κατάφερε να κερδίσει στο PAOK Sports Arena τον Ηρακλή, για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League με 84-82, αποτέλεσμα που του έδωσε την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα (είχε προηγηθεί η εκτός έδρας από τον Παναθηναϊκό).

Κορυφαίος στην επιτυχία του και λυτρωτής του στο φινάλε ήταν ο Στίβεν Μπράουν (23 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Εξαιρετικός ήταν ο Αντώνης Κόνιαρης (15 πόντοι, με 2/3 τρίποντα, 2 ασίστ), ενώ βοήθησαν και οι Κέι Τζέι Τζάκσον (11 πόντοι, 5 ασίστ), Κλίβελαντ Μέλβιν (10 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα).

Ξεχώρισαν για τον Ηρακλή -ο οποίος προηγήθηκε για πρώτη φορά στο ματς 1’21’’ πριν τη λήξη (79-80)- οι Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (19 πόντοι, 4 ασίστ), Κρις Σμιθ (17 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι (15 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 41-38, 64-60, 84-82

Πιεστική άμυνα και με τον Μπράουν να «πυροβολεί» αδιακρίτως (10π. στο πρώτο δεκάλεπτο), ο ΠΑΟΚ επέβαλε τον ρυθμό του και προηγήθηκε στο 5’ με +10 (16-6). Διαφορά η οποία με τους Κόνιαρη, Τζάκσον να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση «ανέβηκε» , αρχικά, στο +12 (8’ 23-11) και λίγο αργότερα στο +14 (14’ 32-20).

Η χαλάρωση και τα λάθη των «ασπρόμαυρων» ήταν- κατά κύριο λόγο- τα στοιχεία που επέτρεψαν στον Ηρακλή να αρχίσει να «ψαλιδίζει» την απόσταση και με βασικό εκφραστή του τον Σμιθ, με μειώσει, στο ημίχρονο, στους 3 πόντους (41-38).

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με πρωτοβουλίες των Ντίμσα Μέλβιν, ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με +8 (46-38), «αέρα» που είχε στο ίδιο επίπεδο και στο 25’ (52-44).

Βρίσκοντας λύσεις από τα 6.75 με τους Τσιακμά, Ντάρκο-Κέλι και ένα δίποντο από τον Σμιθ, ο Ηρακλής πλησίασε στο μισό καλάθι (61-60), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, για να «απαντήσει» ο ΠΑΟΚ με 7-0 σερί που τον έστειλε στο +8 (68-60) στο 31’. Στο 35’ ο «Δικέφαλος» ξέφυγε με +9 (76-67).

Οι «κυανόλευκοι» έκαναν την ύστατη προσπάθεια να ‘γυρίσουν’ το παιχνίδι. Με πρωτοβουλίες του Ράιτ-Φόρμαν και ένα τρίποντο από τον Ντάρκο-Κέλι πήραν για πρώτη φορά τα ηνία στο παιχνίδι με +1 (79-80), με 1’21’’ να απομένουν για τη λήξη.

Πέντε συνεχείς πόντοι από τον Μπράουν (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο) -με ένα δίποντο στο ενδιάμεσο από τον Ράιτ-Φόρμαν- έστειλαν τον ΠΑΟΚ στο 84-82, στα 25’’ πριν το τέλος, σκορ που ήταν και το τελικό, καθώς η πιεστική άμυνα των «ασπρόμαυρων», με αποκορύφωμα κόψιμο του Ντίμσα τον Ράιτ Φόρμαν, δεν επέτρεψαν στον Ηρακλή να σκοράρει στην τελευταία επίθεση.

*Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ στη μνήμη των έξι οπαδών του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που συνέβη στις 4 Οκτωβρίου 1999, στην επιστροφή τους στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Για τον ίδιο λόγο, επίσης, τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Ηρακλής, λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι, άφησαν λουλούδια σε σημείο κοντά στην κερκίδα που κάθονται οι φανατικότεροι υποστηρικτές του «Δικεφάλου» στο PAOK Sports Arena.

*Με εικοσάλεπτη καθυστέρηση άρχισε το ματς, λόγω της… κλασικής ιεροτελεστίας με τη ρίψη χαρτιού από την κερκίδα.

*Μια ώρα πριν την έναρξη του αγώνα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την εξάντληση των εισιτηρίων της αναμέτρησης.

*«Αποκαλυπτήρια» στο σημερινό παιχνίδι για το ανακαινισμένο PAOK Sports Arena. Η νέα εικόνα του γηπέδου έχει το -μόνιμο- επιβλητικό Cube στην οροφή του, νέες θέσεις court περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, νέους πίνακες για το σκορ του αγώνα, φωτισμό LED και μαύρο-άσπρο χρώμα στους τοίχους.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Θεονάς, Σκανδαλάκης

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 10 (2), Τζάκσον 11 (2), Περσίδης 2, Μπράουν 23 (3), Μουρ 7, Κόνιαρης 15 (2), Σλαφτσάκης 4, Ζάρας, Τζόουνς 6, Ντίμσα 6.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Σιγάλας): Ράιτ-Φόρμαν 19 (2), Σμιθ 17 (2), Μωραΐτης 3, Γουέρ 4, Σύλλας, Ντάρκο-Κέλι 15 (3), Φόστερ 8, Τσιακμάς 3 (1), Καμπουρίδης 3 (1), Χρηστίδης 4, Λάμπρεχτ 6.