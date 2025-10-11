Ο Χάαλαντ οδηγεί τη Νορβηγία στις ΗΠΑ - Real.gr

Ετοιμάζει... βαλίτσες για την άλλη άκρη του Ατλαντικού η Νορβηγία, μετά και το σημερινό εμφατικό 5-0 επί του Ισραήλ στο «Ούλεβαλ» του Όσλο, ενώ η Ουγγαρία «άνοιξε λογαριασμό» στον 6ο όμιλο με το 2-0 επί της Αρμενίας (είχε μία ήττα και μία ισοπαλία), που την έφερε στη δεύτερη θέση, πίσω από την Πορτογαλία που υποδέχεται αργότερα την Ιρλανδία.

Με τον Ερλινγκ Χάαλαντ σε δαιμονιώδη φόρμα (51 γκολ σε 46 συμμετοχές και να βρίσκει δίχτυα σε ένατο διαδοχικό ματς με την Εθνική), αρχικά να χάνει πέναλτι (εκτέλεσε δύο φορές) στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (6′), αλλά ν’ απαντά με χατ τρικ (27′, 63′, 72′) και με αρκετή δόση τύχης (το πρώτο και το τρίτο ήταν αυτογκόλ), η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν έκανε το 6 στα 6 στον 9ο όμιλο. Δύο αγώνες πριν την ολοκλήρωση των προκριματικών, εξασφάλισε και μαθηματικά τουλάχιστον την 2η θέση και τα μπαράζ, ενώ παράλληλα βρίσκεται και αγκαλιά με την πρώτη και την απευθείας πρόκριση.

Ωστόσο, και η Ιταλία διατηρεί ελπίδες για την πρωτιά του γκρουπ, καθώς έχει ακόμη να δώσει τέσσερα ματς, αρχής γενομένης από το αποψινό εκτός έδρας με την Εσθονία (αυτή τη στιγμή η σκουάντρα ατζούρα βρίσκεται στη 2η θέση του γκρουπ με 9 βαθμούς).

Η φάση που σημάδεψε το παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας σημειώθηκε στο 6ο λεπτό, με τον Ισραηλινό γκολκίπερ, Ντάνιελ Περέτζ, ν’ αποκρούει δύο συνεχόμενα πέναλτι του Έρλινγκ Χάαλαντ! Ο πρώην τερματοφύλακας της Μπάγερν νίκησε τον φορ της Σίτι στην πρώτη εκτέλεση, αλλά ο διαιτητής διέταξε επανάληψη, κρίνοντας ότι ο Περέτζ δεν είχε παραμείνει στη γραμμή του τη στιγμή της εκτέλεσης. Ο έμπειρος πορτιέρε παρέμεινε ψύχραιμος, καθώς είπε δεύτερο «όχι» στον κορυφαίο στράικερ, ο οποίος μετά τα πέντε γκολ με τη Μολβαδία σκόραρε απόψε τρεις φορές.