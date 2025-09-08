Ο Χάαλαντ... τράκαρε με την πόρτα του λεωφορείου! - Real.gr

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μοιράστηκε με χιούμορ ένα ατύχημα που του συνέβη στο περιθώριο της προπόνησης της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι δημοσίευσε φωτογραφίες του, με πρησμένο χείλος και μια ουλή, εξηγώντας ότι «κτύπησε την πόρτα του λεωφορείου με το κεφάλι του και με αποτέλεσμα τρία ράμματα».

Το περιστατικό συνέβη καθώς οι Νορβηγοί διεθνείς, επέστρεφαν στο ξενοδοχείο τους μετά την προπόνηση στο Ullevaal Stadion, ενόψει του εντός έδρας αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 εναντίον της Μολδαβίας.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τον υπεύθυνο Τύπου της εθνικής ομάδας, ενώ ο 25χρονος άσος, συνέχισε την… πλάκα στο Snapchat, υποστηρίζοντας προφανώς αστειευόμενος ότι ο Μάρτιν Έντεγκααρντ ήταν υπεύθυνος για τον τραυματισμό, πριν απαντήσει σε έναν οπαδό που ρώτησε για την πόρτα.

Πριν από τον αγώνα με την Μολδαβία (9/9, 21:45), η εθνική ομάδα της Νορβηγίας βρίσκεται στην πρώτη θέση του 9ου ομίλου, με τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ