Ο Χάρντεν ανέβηκε στην 9η θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ - Real.gr

Λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την είσοδό του στη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ, ο Τζέιμς Χάρντεν ανέβηκε σήμερα (13/1) ακόμη μία θέση στην σχετική κατάταξη. Ο γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς σημείωσε 32 πόντους απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς και ξεπέρασε τον Σακίλ Ο’Νιλ, ανεβαίνοντας στην 9η θέση της σχετικής λίστας.

Ένα τρίποντο από την κορυφή στις αρχές της τρίτης περιόδου έδωσε στον Χάρντεν τους 16 πόντους στο παιχνίδι και συνολικά 28.598 στην καριέρα του, δύο περισσότερους από τον Ο’Νιλ. Ο 36χρονος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, φτάνοντας τους 28.614 συνολικά, ενώ πρόσθεσε και 10 ασίστ στη νίκη των Κλίπερς με 117-109 στο Ίνγκλγουντ.

Στις 6 Δεκεμβρίου, ο Χάρντεν είχε ήδη βγάλει εκτός δεκάδας τον Καρμέλο Άντονι (28.289 πόντοι). Επόμενος στόχος του είναι ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, που βρίσκεται στην 8η θέση με 31.419 πόντους, αν και η απόσταση παραμένει μεγάλη.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς των Λος Άντζελες Λέικερς, ο οποίος έφτασε τους 42.623 πόντους καριέρας, παρά την ήττα της ομάδας του στο Σακραμέντο. Ακολουθούν οι Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (38.387), Καρλ Μαλόουν (36.928), Κόμπι Μπράιαντ (33.643), Μάικλ Τζόρνταν (32.292), Ντιρκ Νοβίτσκι (31.560) και ο Κέβιν Ντουράντ (31.458).

Παράλληλα, ο Χάρντεν βρίσκεται στη 12η θέση της λίστας με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία του ΝΒΑ (8.604), είναι δεύτερος στα εύστοχα τρίποντα (3.291), ένατος στα τρίποντα ανά αγώνα (2,8) και τέταρτος στα λάθη καριέρας (4.389).