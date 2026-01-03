Ο Χέρντμαν νέος προπονητής της Ινδονησίας - Real.gr

Ο πρώην προπονητής του Καναδά, Τζον Χέρντμαν, ορίστηκε νέος προπονητής της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Ο Χέρντμαν αντικαθιστά τον Πάτρικ Κλάιφερτ, μετά την αποχώρηση του Ολλανδού με κοινή συμφωνία, έπειτα από τον αποκλεισμό της Ινδονησίας από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ασίας τον Οκτώβριο.

Ο 50χρονος Άγγλος είχε προηγουμένως εργαστεί στην γυναικεία ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, πριν ηγηθεί της γυναικείας ομάδας του Καναδά, οδηγώντας την στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και του 2016.

Στη συνέχεια, ο Χέρντμαν καθοδήγησε την ανδρική ομάδα του Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια. Πρόσφατα, προπονούσε την ομάδα Τορόντο FC.

Τα πρώτα του παιχνίδια στον πάγκο της Ινδονησίας θα είναι τον Μάρτιο, όταν η χώρα θα φιλοξενήσει τη FIFA Series στη Τζακάρτα.