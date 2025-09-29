Quantcast
Ο διαιτητής στο Άρσεναλ – Ολυμπιακός – Η προϊστορία του με τους «ερυθρόλευκους» - Real.gr
real player

Ο διαιτητής στο Άρσεναλ – Ολυμπιακός – Η προϊστορία του με τους «ερυθρόλευκους»

13:09, 29/09/2025
Ο διαιτητής στο Άρσεναλ – Ολυμπιακός – Η προϊστορία του με τους «ερυθρόλευκους»

Η UEFA όρισε τον Φρανσουά Λετεσιέ για να διευθύνει την κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, την Τετάρτη (22:00) για το Champions League.

Ο 36χρονος Γάλλος θεωρείται… γουρλής για τους Πειραιώτες, καθώς στις δύο προηγούμενες φορές που βρέθηκε στον δρόμο τους, εκείνοι κατέγραψαν ισάριθμες νίκες.

Συγκεκριμένα, ο Λετεσιέ ήταν στο Ολυμπιακός–Λουκέρνη 4-0 τον Αύγουστο του 2018, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ διηύθυνε και το Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ 3-1 τον Απρίλιο του 2023, στα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στο «Έμιρεϊτς» θα έχει στο πλευρό του τους συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί ως βοηθούς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ερίκ Βατεγιέ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Γερμανός Σέρεν Στορκς, με βοηθό τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ.

Ο Λετεσιέ έχει ήδη σημαντικές παρουσίες στη φετινή ευρωπαϊκή σεζόν: διηύθυνε το εντυπωσιακό Γιουβέντους–Ντόρτμουντ 4-4 στην πρεμιέρα της League Phase, αλλά και τα ματς Ερυθρός Αστέρας–Λεχ Πόζναν 1-1 και Ρέιντζερς–Κλαμπ Μπριζ 1-3 στα προκριματικά.

Ο Ολυμπιακός ελπίζει πως η παράδοση θα συνεχιστεί και ο «γουρλής» Λετεσιέ θα αποδειχθεί καλός οιωνός στην απαιτητική μάχη με την Άρσεναλ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Αυτά είναι τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Αυτά είναι τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved