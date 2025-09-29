Ο διαιτητής στο Άρσεναλ – Ολυμπιακός – Η προϊστορία του με τους «ερυθρόλευκους» - Real.gr

Η UEFA όρισε τον Φρανσουά Λετεσιέ για να διευθύνει την κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, την Τετάρτη (22:00) για το Champions League.

Ο 36χρονος Γάλλος θεωρείται… γουρλής για τους Πειραιώτες, καθώς στις δύο προηγούμενες φορές που βρέθηκε στον δρόμο τους, εκείνοι κατέγραψαν ισάριθμες νίκες.

Συγκεκριμένα, ο Λετεσιέ ήταν στο Ολυμπιακός–Λουκέρνη 4-0 τον Αύγουστο του 2018, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ διηύθυνε και το Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ 3-1 τον Απρίλιο του 2023, στα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στο «Έμιρεϊτς» θα έχει στο πλευρό του τους συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί ως βοηθούς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ερίκ Βατεγιέ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Γερμανός Σέρεν Στορκς, με βοηθό τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ.

Ο Λετεσιέ έχει ήδη σημαντικές παρουσίες στη φετινή ευρωπαϊκή σεζόν: διηύθυνε το εντυπωσιακό Γιουβέντους–Ντόρτμουντ 4-4 στην πρεμιέρα της League Phase, αλλά και τα ματς Ερυθρός Αστέρας–Λεχ Πόζναν 1-1 και Ρέιντζερς–Κλαμπ Μπριζ 1-3 στα προκριματικά.

Ο Ολυμπιακός ελπίζει πως η παράδοση θα συνεχιστεί και ο «γουρλής» Λετεσιέ θα αποδειχθεί καλός οιωνός στην απαιτητική μάχη με την Άρσεναλ.