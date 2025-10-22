O διαιτητής στο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ – Αναλυτικά όλοι οι ορισμοί της 8ης αγωνιστικής - Real.gr

Quantcast
O διαιτητής στο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ – Αναλυτικά όλοι οι ορισμοί της 8ης αγωνιστικής

12:58, 22/10/2025
Ακόμα έναν Γερμανό διαιτητή επέλεξε ο Στεφάν Λανουά για ντέρμπι της Super League, καθώς ο Τόμπιας Στίλερ θα είναι αυτός που θα σφυρίξει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Στίλερ, διεθνής ρέφερι με εμπειρία σε αγώνες Bundesliga και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αποτελεί μία ακόμη επιλογή από τη γερμανική σχολή, την οποία δείχνει να εμπιστεύεται σταθερά ο επικεφαλής της ΚΕΔ.

Στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα θα διευθύνει ο Αθανάσιος Τζήλος, ενώ στο ΠΑΟΚ – Βόλος ορίστηκε ο Χρήστος Βεργέτης.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

25/10/2025 – 17:00, Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας: ΠΑΕ Κηφισιά ΑΕ vs ΠΑΕ Παναιτωλικός: – Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ήπειρος)
25/10/2025 – 19:30, Δημοτικό Στάδιο Σερρών: ΠΑΕ ΜΓΣ Πανσερραϊκός vs ΠΑΕ Λάρισα: – Γιούματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)
25/10/2025 – 20:00, Παγκρήτιο Στάδιο: ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 vs ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών: – Ζάμπαλας Σπυρίδων (Ήπειρος)
26/10/2025 – 17:00, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς: ΠΑΕ Λεβαδειακός vs ΠΑΕ Άρης: – Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
26/10/2025 – 17:30, “Απόστολος Νικολαΐδης”: ΠΑΕ Παναθηναϊκός vs Αστέρας: – Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισα)
26/10/2025 – 19:30, «Τούμπα»: ΠΑΕ ΠΑΟΚ vs ΝΠΣ Βόλος: – Βέργετης Χρήστος (Αρκαδίας)
26/10/2025 – 21:00, «Γ. Καραϊσκάκης»: ΠΑΕ Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. vs ΠΑΕ ΑΕΚ: – Στίλερ Γιενς Τόμπιας (Γερμανία)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

