Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραιτήθηκε από την ΕΟΚ - Real.gr

Τίτλους τέλους στη συνεργασία του με την ΕΟΚ έβαλε ο Δημήτρης Διαμαντίδης, υποβάλλοντας την παραίτησή του από την Ομοσπονδία.

Ο άλλοτε θρύλος του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία του με τη μπασκετική ομοσπονδία. Πλέον δεν ανήκει στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΟΚ, κάτι που φαίνεται πως είχε ήδη αποφασίσει εδώ και ημέρες, με την άλλη πλευρά να είναι ενήμερη.

Ο Διαμαντίδης βρισκόταν στην ΕΟΚ από το 2022, κατέχοντας ρόλο συμβούλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας και στις Εθνικές ομάδες κάτω των 18 ετών.

πηγή: filathlos.gr