Ο Δημήτρης Τσίκλης στο Game Time: Το ντέρμπι με σαΐτες για καλό σκοπό και το μπέρδεμα με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο - Real.gr

Ο δημοφιλής ηθοποιός θυμάται το … θεατρικό γκολ που έζησε στη Θεσσαλονίκη και σχολιάζει τον αγώνα Άρης-Ολυμπιακός.

Στο γιορτινό ρυθμό των Χριστουγέννων, το ΟΠΑΠ Game Time υποδέχεται τον Δημήτρη Τσίκλη, φέρνοντας στο πλατό εκπλήξεις, αποκαλύψεις και… Ευχοστολίδια.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός αποκαλύπτει με πρωτότυπο τρόπο τι ομάδα είναι, εξηγεί γιατί τον μπερδεύουν με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και σχολιάζει τον κυριακάτικο αγώνα Άρης-Ολυμπιακός στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Θυμάται το γκολ, που έζησε κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης, που έβγαλε όλη τη Θεσσαλονίκη στους δρόμους και έκανε τον ίδιο να γράψει τραγούδι για τον ΠΑΟΚ.

Με αφορμή την πρωτοβουλία Ευχοστολίδια, που εφέτος γίνονται διπλά, καθώς για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιείται, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κάνει ακόμη μία, ο Δημήτρης Τσίκλης συμμετέχει σε ντέρμπι σαΐτας απέναντι στη Χριστίνα Βραχάλη για καλό σκοπό.

Δείτε το νέο επεισόδιο: