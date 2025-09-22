Ο Ελ Κααμπί διεύρυνε το αήττητο σερί του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό - Real.gr

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό και διεύρυνε το το αήττητο σερί τους κόντρα στους πράσινους στα οκτώ επίσημα παιχνίδια (τρεις νίκες, πέντε ισοπαλίες).

Τα οκτώ παιχνίδια χωρίς ήττα αποτελούν για τους ερυθρόλευκους το μεγαλύτερο σερί αήττητων αναμετρήσεων σε ντέρμπι «αιωνίων», μετά τη διετία 2018-2020, όταν είχαν καταγράψει τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Παράλληλα, διατηρήθηκε χθες και η ιδιαίτερη παράδοση των ισοπαλιών σε ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός που διεξάγονται τον Σεπτέμβριο. Σε πέντε αναμετρήσεις που έχουν παιχτεί αυτόν τον μήνα, καμία δεν είχε νικητή: 2025 (1-1), 2019 (1-1), 2007 (0-0), 1986 (1-1) και 1981 (1-1 στην Πάτρα).

Ο Μαροκινός φορ από την πλευρά του σκόραρε για δεύτερο σερί παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, μετά το γκολ που είχε σημειώσει στις 11 Μαΐου του 2025 στη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 στο ΟΑΚΑ.

