Quantcast
Ο Ελ Κααμπί «έπιασε» τον Βαζέχα - Το νέο ρεκόρ του Μαροκινού στράικερ του Ολυμπιακού - Real.gr
real player

Ο Ελ Κααμπί «έπιασε» τον Βαζέχα – Το νέο ρεκόρ του Μαροκινού στράικερ του Ολυμπιακού

12:52, 27/11/2025
Ο Ελ Κααμπί «έπιασε» τον Βαζέχα – Το νέο ρεκόρ του Μαροκινού στράικερ του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός πάλεψε χθες κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, όμως υποτάχθηκε στην ανωτερότητά της και ηττήθηκε 3-4 στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρήκε και πάλι δίχτυα και έφθασε τα 25 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά. Με το γκολ αυτό ισοφάρισε τον Κριστόφ Βαζέχα στους κορυφαίους ξένους σκόρερ στην Ευρώπη με ελληνική ομάδα.

Ο Μαροκινός επιθετικός σημείωσε το τρίτο τέρμα των Πειραιωτών κόντρα στη Ρεάλ και «έπιασε» τον Πολωνό φορ του Παναθηναϊκού στη κορυφή των ξένων σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 25 τέρματα, αλλά σε 32 παιχνίδια, έναντι 60 που χρειάστηκε ο Βαζέχα στην καριέρα του με τη φανέλα των «πρασίνων» (1989-2004), όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα «soccerbase».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Τι «δείχνουν» τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Τι «δείχνουν» τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

12:36 27/11
Δείτε όλη τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

11:06 27/11
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

09:48 27/11
Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

09:28 27/11
Καβγάς on air στην ΕΡΤ για τον Ουγγαρέζο και τον Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: Με ειρωνεύεστε; - ΒΙΝΤΕΟ

Καβγάς on air στην ΕΡΤ για τον Ουγγαρέζο και τον Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: Με ειρωνεύεστε; - ΒΙΝΤΕΟ

13:39 27/11
Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο: Ηταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ

Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο: Ηταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ

09:15 27/11
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

09:33 27/11
Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

08:39 27/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved