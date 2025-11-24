Ο elite Όλιβερ στο Ολυμπιακός-Ρεάλ - Real.gr

Αγγλική «σφυρίχτρα» στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η UEFA όρισε τον 40χρονο Μάικλ Όλιβερ, μία από τις τοπ ευρωπαϊκές «σφυρίχτρες», ο οποίος ανήκει στην elite κατηγορία.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπαρτ, Τζέιμς Μάινγουορνινγκ, 4ος ο Άντριου Μάντλεϊ και στο VAR ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας με τον Άγγλο Πίτερ Μπανκς.

Πριν οκτώ χρόνια είχε σφυρίξει ξανά αγώνα του Ολυμπιακού, στην ήττα από την Μπεσίκτας στην Τουρκία για τους «16» του Europa League.

