Ο Εμερσον «σόκαρε» τη Λιόν - Real.gr

Με δύο γκολ του Εμερσον στα τελευταία λεπτά, η Τουλούζ έκανε την έκπληξη και νίκησε 2-1 εκτός έδρας τη Λιόν, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η Ολιμπίκ είχε προηγηθεί στο α΄ μέρος με τον Φοφανά και έδειχνε να οδεύει προς ακόμη μία νίκη, που θα τη διατηρούσε στην κορυφή της κατάταξης. Ομως, ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε διαφορετική… άποψη και, αφού πέρασε ως αλλαγή στο 71΄, ισοφάρισε στο 87΄ και ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, προκαλώντας σοκ στους γηπεδούχους.