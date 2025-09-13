Ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Αταμάν για να τον συγχαρεί για τη νίκη επί της Ελλάδας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τα συγχαρητήρια του στην εθνική ομάδα της Τουρκίας για την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025 θέλησε να δώσει ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά τον αγώνα στον οποίο η εθνική Τουρκίας επικράτησε της Ελλάδας με 94-68 με αποτέλεσμα να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τον υπουργό Νεολαίας και Αθλητισμού Οσμάν Ασκίν Μπακ, ο οποίος βρισκόταν στα αποδυτήρια.

Ο Μπακ έδωσε το τηλέφωνο στον προπονητή της εθνικής Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν με τον οποίο ο Ταγίπ Ερντογάν είχε μία σύντομη συζήτηση παρουσία του προέδρου της Τουρκικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και παλιού σταρ της εθνικής, Χινταγιέτ Τούρκογλου.

«Είμαι πραγματικά ευτυχής. Εκφράζω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη σε εσάς, Χιντάγιετ Τούρκογλου, και σε όλους τους αθλητές αδελφούς μου που μας χαρίσατε αυτή τη χαρά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, να είστε καλά», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Εργκίν Αταμάν ευχαρίστησε επίσης τον Τούρκο πρόεδρο για τις ευχές λέγοντας: «Ο τελικός αγώνας είναι την Κυριακή το βράδυ με τη Γερμανία. Ελπίζουμε να τον κερδίσουμε. Η δεύτερη θέση δεν μας ικανοποιεί».

🇹🇷 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti #EuroBasket pic.twitter.com/YrAcSgUDx8 — AA SPOR (@aa_spor) September 12, 2025

Οι παίκτες της εθνικής Τουρκίας, ευχαρίστησαν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με χειροκροτήματα.

Νωρίτερα με ανάρτησή του στο Χ, ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν και ευχήθηκε την Κυριακή να σηκώσει το τρόπαιο κόντρα στη Γερμανία.

«Eύχομαι να σας βοηθήσει ο Αλλάχ και το αποτέλεσμα στον τελικό την Κυριακή να είναι η κατάκτηση του τροπαίου του Ευρωμπάσκετ», έγραψε χαρακτηριστικά.