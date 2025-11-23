Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πλευρό του Στέφανου Τσιτσιπά: «Αφήστε το παιδί ήσυχο» - Real.gr

Μια παρουσία του μπροστά στον τηλεοπτικό φακό ήταν όμως αυτή που έκανε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σταθεί στο πλευρό του Έλληνα πρωταθλητή του τένις.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκλεισε την τενιστική χρονιά χωρίς αγώνες, αφού ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα τραυματισμού, κάτι που του στέρησε και τη συμμετοχή στο τουρνουά της Αθήνας, το οποίο κατέκτησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
Αντί όμως να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το αγωνιστικό του μέλλον, ο Τσιτσιπάς κλήθηκε πρόσφατα -από δημοσιογράφο που τον πέτυχε στο αεροδρόμιο- να μιλήσει για την προσωπική του ζωή και να πει τελικά ότι αυτή την περίοδο είναι ελεύθερος (σ.σ. είναι γνωστό ότι έχει χωρίσει με την Πάουλα Μπαντόσα).
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φάνηκε αρκετά ενοχλημένος με την επιμονή του δημοσιογράφου, σε τέτοιου είδους ερωτήσεις προς τον Τσιτσιπά και έκανε το δικό του σχόλιο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε από τα ελληνικά Μέσα να αφήσουν τον Τσιτσιπά ήσυχο και έκανε λόγο για “ηλιθιότητες”. “Αφήστε ήσυχο το παιδί”, τόνισε ο “Greek freak”.
ΠΗΓΗ: filathlos.gr