Ο Ηρακλής επιστρέφει στη Super League μετά από εννέα χρόνια - Real.gr

Ο Ηρακλής επιστρέφει στη Super League μετά από εννέα χρόνια
Ο Ηρακλής επιστρέφει στη Super League μετά από εννέα χρόνια

18:45, 28/02/2026
Ο Ηρακλής επιστρέφει στη Super League μετά από εννέα χρόνια

Ο Ηρακλής είναι ξανά στη Super League. Ο «Γηραιός» επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας εκτός έδρας χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κούστα στο 90ό λεπτό και, σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Νίκης Βόλου στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Β’ (1-1), εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στο +9 από την Αναγέννηση και υπερτερούν στην ισοβαθμία λόγω της πρωτιάς τους στην κανονική διάρκεια, «κλειδώνοντας» έτσι την επιστροφή τους στα «σαλόνια» έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας.

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας Β’ προηγήθηκε στο 45’ με τον Γραμμένο, έπειτα από ενέργεια του Φρίμπονγκ, όμως η Νίκη Βόλου απάντησε στο 57’ με αυτογκόλ του Γκρόζντανιτς μετά από διεκδίκηση του Λουκίνα. Οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν την ανατροπή στο 60’, όταν ο Λουκίνας σημάδεψε το δοκάρι, όμως το 1-1 παρέμεινε έως το τέλος – αποτέλεσμα που ουσιαστικά «σφράγισε» την άνοδο του Ηρακλή.

Σε αναμετρήσεις για την 3η αγωνιστική των Play Off και Play Out του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Play Off

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής 0-1

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Νίκη Βόλου 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
1. ΠΟΤ Ηρακλής  31
3. Νίκη Βόλου  22
2. Αναγέννηση Καρδίτσας  21
4. Αστέρας Τρίπολης Β’  20

Play Out
Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα  3-0
Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β’  1-0
Καμπανιακός – Μακεδονικός  1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
1. ΠΑΟΚ Β’  18
2. Καβάλα  16
3. Νέστος Χρυσούπολης  16
4. Καμπανιακός  10
5. Μακεδονικός  6
6. ΠΑΣ Γιάννινα  -1

