Ο Καρέτσας ξεπέρασε και τον Γιαμάλ - Real.gr

Έσταξε… μέλι η «AS» για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα ενόψει της αναμέτρησης της Γκενκ απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις για την τρίτη αγωνιστική του Europa League.

Η ισπανική ιστοσελίδα έκανε ένα αφιέρωμα για τον Έλληνα εξτρέμ, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του κόσμου και πρόσφατα αναδείχτηκε από το CIES ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 18 ετών, στο οποίο χαρακτήρισε τον Καρέτσα ως μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την εστία της ομάδας της Σεβίλλης.

Το δημοσίευμα κάνει αναφορά και στην πορεία του παίκτη στην επαγγελματική του καριέρα, αλλά και στις εμφανίσεις του με την εθνική μας ομάδα και το γκολ που έβαλε στο «Χάμπντεν Παρκ» απέναντι στη Σκωτία, για να γίνει ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Nations League, ξεπερνώντας τον Λαμίν Γιαμάλ.

Το αφιέρωμα της «AS» για τον Καρέτσα

«Είναι 17 ετών και η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Το όνομά του είναι Κωνσταντίνος Καρέτσας και αποτελεί μία από τους μεγαλύτερους κινδύνους της Γκενκ για να απειλήσουν την Μπέτις στο Europa League . Γεννημένος στην ίδια την βελγική πόλη, έπαιξε στις ακαδημίες της εθνικής ομάδας της χώρας του μέχρι που αποφάσισε να παίξει για την ελληνική εθνική ομάδα λόγω της διπλής υπηκοότητάς του και της ελληνικής καταγωγής του. Και κρίνοντας από τους αριθμούς του, ίσως είχε δίκιο: έσπασε το ρεκόρ πρόωρης άνοδος σκοράροντας για τους Έλληνες σε ηλικία μόλις 17 ετών και 121 ημερών.

Αυτό συνέβη τον Μάρτιο για να διευκολυνθεί η άνοδος της Ελλάδας στο Nations League. Ικανός να παίξει ως δεξιός εξτρέμ ή επιθετικός μέσος, απέκρουσε το ενδιαφέρον πολλών ομάδων το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένης της Άρσεναλ, να παραμείνει στη Γκενκ , τον σύλλογο που του έδωσε την ευκαιρία να κατακτήσει την Ευρώπη.

Αυτό το γκολ στη νίκη της Ελλάδας με 3-0 στο Χάμπντεν Παρκ εναντίον της Σκωτίας έσπασε τα ρεκόρ της χώρας του και ξεπέρασε τον Νίνη, έναν άλλο Έλληνα θρύλο που είχε πετύχει σε νεαρή ηλικία. Αλλά έσπασε επίσης ένα ακόμη ρεκόρ στο Nations League, καθώς έγινε ο νεότερος που σκόραρε στη διοργάνωση, μπροστά από τον Λαμίν Γιαμάλ .

Στα 15 του έπαιζε ήδη επαγγελματικά στο Βέλγιο και στα 16 του έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία του βελγικού πρωταθλήματος. Η Άντερλεχτ τον έχασε όταν προπονούνταν εκεί και αργότερα άλλες ομάδες προσπάθησαν να υπογράψουν τον νεαρό παίκτη από τη Γκενκ. Αλλά θέλει να πετύχει στην ομάδα της πόλης του, ενώ ονειρεύεται ένα μέλλον στη La Liga. Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα είναι οι δύο ομάδες που πάντα ανέφερε ως μελλοντικούς του στόχους όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Ο Καρέτσας παρακολουθείται από την Γκενκ, γνωρίζοντας ότι οι υπερβολικοί έπαινοι μπορεί συχνά να είναι επικίνδυνοι. Η σύγκριση με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε ήταν σχεδόν αναπόφευκτη από την αρχή, δεδομένου του στυλ παιχνιδιού του και της νεαρής ηλικίας με την οποία έχει εισέλθει στην επαγγελματική σκηνή. Ντε Μπρόινε, Τροσάρ, Κουρτουά, Καράσκο… Το σύστημα υποτροφιών της Γκενκ πάντα καλλιεργούσε σπουδαίους παίκτες που έχουν κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Ο Καρέτσας θέλει να είναι ο επόμενος παίκτης».

