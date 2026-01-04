Ο Κιν λύτρωσε την Φιορεντίνα στο 90'+2 - Real.gr

Μία αγωνιστική πριν το φινάλε του Α’ γύρου η εκ των ουραγών της Serie A, Φιορεντίνα, πέτυχε τεράστια νίκη επί της Κρεμονέζε (1-0) στο «Αρτέμιο Φράνκι» κι «έπιασε» στους 12 βαθμούς τις Πίζα και Βερόνα, με την τελευταία να έχει δύο ματς λιγότερα (το πρώτο απόψε στις 7 με την Τορίνο).

Λυτρωτής για τους «βιόλα» ήταν ο Μόιζε Κιν, ο οποίος πέρασε αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 85′ και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων σημείωσε το «χρυσό» γκολ χαρίζοντας στην ομάδα του την 2η νίκη της στο πρωτάθλημα μετά από 18 αγωνιστικές, γεμίζοντας άπαντες με αισιοδοξία ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Η Νάπολι έπαιξε σαν… πρωταθλήτρια στο «Ολίμπικο», νίκησε με 2-0 τη Λάτσιο και πλησίασε στο -1 από την πρωτοπόρο, Μίλαν. Πλέον, αναμένεται το βραδινό ματς, Ίντερ-Μπολόνια, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η τριάδα της κορυφής στη Serie A (με νίκη οι «νερατζούρι» θα επιστρέψουν στο «ρετιρέ»).

Η «σεμνή τελετή» στη «αιώνια πόλη» είχε σχεδόν ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση του ημιώρου στο ματς. Θα περίμενε κανείς ότι οι «λατσιάλι» θα έβαζαν δύσκολα στη κάτοχο του τίτλου, ωστόσο, συνέβη το αντίθετο. Οι «παρτενοπέι» με τα γκολ των Σπινατσόλα (13′) και Ραχμάνι (32′) έβαλαν τις βάσεις για το «τρίποντο» και με σωστό διαχείριση στο δεύτερο έφτσαν σε μία «επαγγελματική» νίκη που τους κρατά γερά στη μάχη του τίτλου.