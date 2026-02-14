Ο Κινγκ έδωσε βαθμολογική ανάσα στο Μαρούσι: 78-77 την Καρδίτσα - Real.gr

Σημαντική νίκη στη μάχη της παραμονής πέτυχε το Μαρούσι, το οποίο επικράτησε εντός έδρας της Καρδίτσας με 78-77, σε αναμέτρηση για τη 19η αγωνιστική της Greek Basketball League, με το αποτέλεσμα να κρίνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η αναμέτρηση είχε χαρακτήρα «τελικού», με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ σε όλη τη διάρκεια. Η Καρδίτσα προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο (25-27), ωστόσο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα 49-42. Το παιχνίδι παρέμεινε αμφίρροπο και στο δεύτερο μέρος, με τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν δυναμικά και να προσπερνούν με 73-77, 57΄΄ πριν από τη λήξη.

Το Μαρούσι, όμως, έδειξε ψυχραιμία στο φινάλε. Αρχικά μείωσε σε 75-77 και, στην τελευταία κατοχή, ο Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε τρίποντο στα 4,2΄΄ πριν από το φινάλε, διαμορφώνοντας το τελικό 78-77. Στην τελευταία επίθεση της Καρδίτσας, η άμυνα των γηπεδούχων κράτησε το προβάδισμα.

Κορυφαίος για τους νικητές (ρεκόρ 5-14) ήταν ο Κινγκ με 17 πόντους, ενώ σημαντική συμβολή είχε και ο ΝτεΣόουζα με 15. Από την Καρδίτσα (ρεκόρ 4-15) ξεχώρισε ο Τζέφερσον με 16 πόντους. .

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 49-42, 65-61, 78-77

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Κατραχούρας, Χατζημπαλίδης