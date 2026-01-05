Ο Κώστας Αντετοκούνμπο δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Άρη - Real.gr

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έγινε και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του και τον Αμερικανό να υπογράφει συμβόλαιο 2,5 ετών.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον Άρη, ως δανεικός από τους ερυθρόλευκους μέχρι το τέλος της σεζόν.

Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα μείνει με τρεις σέντερ. Ο λόγος για τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αντετοκούνμπο έπαιξε σε τρία ματς της EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 1.3 πόντους, 1.0 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr