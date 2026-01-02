Ο Κριστιάνο Ρονάλντο...έσπασε ένα σερί 16 χρόνων - Real.gr

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο...έσπασε ένα σερί που κρατούσε 16 χρόνια, αφού δεν έχει καταφέρει να πετύχει χατ τρικ εδώ και λίγο περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

Στις 4 Μαΐου 2024, ήταν η τελευταία φορά που ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε χατ τρικ. Παρά το γεγονός ότι έχει πετύχει 41 γκολ από τότε που έκλεισε τα 40 και βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο να φτάσει τα 1.000 γκολ (έχει 957), ο διεθνής Πορτογάλος τελείωσε το 2025 χωρίς να σκοράρει τρεις φορές σε έναν αγώνα, σπάζοντας έτσι ένα ρεκόρ που ίσχυε για 16 συνεχόμενα χρόνια.

Από τότε που έφτασε στη Σαουδική Αραβία πριν από τρία χρόνια, ο Πορτογάλος αρχηγός της Αλ Νασρ έχει πετύχει έξι χατ τρικ.

Το τελευταίο του ήταν στη συντριβή επί του Λουξεμβούργου (5-0), στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, τον Οκτώβριο του 2021, και εκείνη τη χρονιά σκόραρε μόνο ένα ακόμη στις 14 Μαρτίου για τη Γιουβέντους. Στη δεύτερη θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκόραρε επίσης δύο, εναντίον της Τότεναμ και της Νόριτς στην Premier League.

Η τελευταία χρονιά που ο Ρονάλντο δεν σκόραρε χατ τρικ ήταν το… 2009. Η πρώτη φορά που σημείωσε τρία γκολ σε έναν μόνο αγώνα ήταν στις 12 Ιανουαρίου 2008, για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εναντίον της Νιούκαστλ (6-0), και το έκανε ξανά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, στις 5 Μαΐου 2010.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ