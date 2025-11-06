Ο Κύργιος ελπίζει «σ΄ ένα θαύμα» για να παίξει στο Australian Open - Real.gr

Ο Νικ Κύργιος δήλωσε σήμερα (6/11) ότι ο τραυματισμός του στο αριστερό γόνατο βελτιώθηκε ξαφνικά και ότι μπορεί να ελπίζει σε «ένα θαύμα» για να παίξει στο Australian Open (18 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου).

Ο 30χρονος Ελληνοαυστραλός τενίστας έχει παίξει μόνο έξι αγώνες στο απλό (με μία νίκη και πέντε ήττες) τις τελευταίες τρεις σεζόν λόγω χειρουργικών επεμβάσεων στον καρπό και στο γόνατο.

«Τον τελευταίο μήνα, δεν ξέρω τι συνέβη. Ήμουν με τον θεραπευτή μασάζ και τον φυσιοθεραπευτή μου εχθές το βράδυ και κάτι πραγματικά άλλαξε στο γόνατό μου», δήλωσε ο φιναλίστ του Wimbledon του 2022 στο Australian Associated Press.

«Δεν πρήστηκε και δεν πονούσα μετά την προπόνηση. Δεν ξέρω εάν μπορώ να το χαρακτηρίσω θαύμα, αλλά το γόνατό μου είναι σαν να έχει αναζωογονηθεί εδώ και μερικά χρόνια», είπε, ανίκανος να εξηγήσει αυτή την ξαφνική βελτίωση μετά από μήνες επώδυνης αποκατάστασης και πρόσθεσε: «Δεν θέλω να το… γρουσουζέψω, αλλά κάτι έχει εξαφανιστεί (στο γόνατό μου), κάτι που μου επέτρεψε να συνδυάσω τρεις ή τέσσερις ημέρες προπόνησης, μιάμιση έως δύο ώρες στο γήπεδο, και να αναρρώσω καλά».

Ο Κύργιος έφθασε στην 13η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, που αποτελεί ρεκόρ καριέρας, αλλά έκτοτε έχει πέσει στην 652η λόγω της παρατεταμένης περιόδου αδράνειάς του. Ο τελευταίος αγώνας του ήταν η ήττα του στον δεύτερο γύρο στο Μαϊάμι τον Μάρτιο.

Ο έμπειρος τενίστας πρόκειται ν’ αντιμετωπίσει την Λευκορωσίδα επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη των γυναικών, Αρίνα Σαμπαλένκα, στις 28 Δεκεμβρίου σε έναν αγώνα επίδειξης στο Ντουμπάι, με την επωνυμία «Μάχη των Φύλων».