Ο Λούκα δανεικός στη Νότιγχαμ από τη Νάπολι - Real.gr

Η Νότιγχαμ ενίσχυσε την επιθετική γραμμή της, καθώς θα έχει στο εξής στο ρόστερ της τον Λορέντσο Λούκα.

Ο 24χρονος Ιταλός φορ το περασμένο καλοκαίρι άφησε την Ουντινέζε για να αγωνιστεί δανεικός για ένα χρόνο στη Νάπολι, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς στα 22 εκατ. ευρώ, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στους «παρτενοπέι» και δεν ήταν στα πλάνα του Αντόνιο Κόντε για τη βασική ενδεκάδα. Ετσι η αγγλική ομάδα προσέγγισε την πρωταθλήτρια Ιταλίας και ανακοίνωσε την απόκτηση του, δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν. Τη φετινή σεζόν ο Λούκα έχει μόλις δύο γκολ σε 22 συμμετοχές με τη φανέλα της Νάπολι.