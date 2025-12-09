Ο Λουκάκου επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό με τον Ολυμπιακό - Real.gr

Ο Βέλγος διεθνής επιθετικός της Νάπολι, Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος βρίσκεται εκτός λόγω τραυματισμού από τον Αύγουστο, επέστρεψε σήμερα (9/12) στις προπονήσεις, παραμονή του αγώνα του Champions League εναντίον της Μπενφίκα στη Λισαβόνα.

Ο Λουκάκου, ο οποίος τραυματίστηκε στον μηρό του στις 14 Αυγούστου-στο φιλικό της Νάπολι με τον Ολυμπιακό (2-1)- , προπονήθηκε με τους συμπαίκτες του για πρώτη φορά φέτος, εκτελώντας μερικές φορές ξεχωριστές ασκήσεις.

Ωστόσο, είναι πολύ απίθανο ο επιθετικός, ο οποίος εντάχθηκε στη Νάπολι τον Αύγουστο του 2024 και σημείωσε 14 γκολ και έδωσε 10 ασίστ στη Serie A την περασμένη σεζόν, να αγωνιστεί αύριο (10/12) εναντίον της Μπενφίκα στη Λισαβόνα.

Μπαίνοντας στα γήπεδα προπόνησης, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Τα λέμε σύντομα».

Ο 32χρονος Λουκάκου, αγαπημένος του Αντόνιο Κόντε, κέρδισε το ιταλικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν με τη Νάπολι, την τρίτη ομάδα του στη Serie A, μετά την Ίντερ και τη Ρόμα.

Η Νάπολι είναι δεύτερη στο ιταλικό πρωτάθλημα, έχοντας ίδιους βαθμούς (31) με τη Μίλαν, αλλά χειρότερη διαφορά τερμάτων.

Στο Champions League, καταλαμβάνει την 20ή θέση στην κατάταξη της League Phase με επτά βαθμούς σε πέντε αγώνες.