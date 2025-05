Ο Μάικλ Τζόρνταν ξανά στο ΝΒΑ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών μετά από 22 χρόνια επιστρέφει στην Λίγκα ως σχολιαστής του NBC.

Το αμερικάνικο δίκτυο έκανε μια πραγματικά τεράστια κίνηση αφού ένταξε στο δυναμικό της τον θρύλο του ΝΒΑ Μάικλ Τζόρνταν. Το NBC με ανακοίνωση του γνωστοποίησε ότι ο «Air Michael» από την νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι μέλος της ομάδας του δικτύου στον ρόλο του ειδικού συνεργάτη.

«Μία θρυλική προσθήκη στην ομάδα μας! Με ενθουσιασμό καλωσορίζουμε τον Μάικλ Τζόρνταν στον ρόλο του ειδικού συνεργάτη για το NBA, στο NBC και στο Peacock».

A legendary addition to our team!

We’re thrilled to welcome Michael Jordan as a special contributor to the NBA on NBC and Peacock. pic.twitter.com/Pjsq8tokfi

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) May 12, 2025