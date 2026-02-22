Ο ΜακΆλιστερ «λύτρωσε» τη Λίβερπουλ - Real.gr

Η Λίβερπουλ ήταν ξανά κακή, αλλά βρήκε πάλι γκολ στις καθυστερήσεις και απέδρασε με την πολύτιμη νίκη από το «Σίτι Γκράουντ» με 1-0 κόντρα στην ανώτερη Νότιγχαμ, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League.

Η πρωταθλήτρια ήταν κακή και πρέπει να νιώθει τυχερή με τη νίκη, καθώς οι γηπεδούχοι, ειδικά στο Α’ μέρος, κυριάρχησαν και έχασαν πολλές ευκαιρίες για πετύχουν γκολ.

Ο ΜακΑλιστερ με κοντινό σουτ στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων λύτρωσε τους «κόκκινους» και τους κράτησε ζωντανούς στη μάχη για μια θέση στο Champions League, καθώς «έπιασαν» στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι.

Από εκεί και πέρα η Φούλαμ με δύο γκολ του Χιμένεθ πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της Σάντερλαντ (3-1), ενώ η Κρίσταλ Πάλας κατάφερε στο τέλος με το γκολ του Γκεσάν (90′) να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση της μαχητικής Γουλβς (1-0).