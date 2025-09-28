Ο Μαρκ Μάρκεθ πρωταθλητής στο Moto GP ξανά μετά από έξι χρόνια (ΦΩΤΟ) - Real.gr

Ο Μαρκ Μάρκεθ είναι εδώ! Μετά από έξι δύσκολα χρόνια, ο Ισπανός αναβάτης της Ducati είναι και πάλι παγκόσμιος πρωταθλητής στο Moto GP κι ενώ απομένουν ακόμη πέντε αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο Φραντσέσκο Μπανάια, επίσης με Ducati, ήταν νικητής στο Grand Prix της Ιαπωνίας, ωστόσο στον Μάρκεθ αρκούσε η δεύτερη θέση για να εξασφαλίσει το έβδομο πρωτάθλημα στην καριέρα του και πρώτο μετά το 2019. Το πόντιουμ συμπλήρωσε ο Ζοάν Μιρ με Honda παίζοντας στην… έδρα της ομάδας του.

Πέρασαν 2.184 μέρες από το τελευταίο πρωτάθλημα για τον 32χρονο Ισπανό, που στους εναπομείναντες αγώνες δεν μπορεί να ξεπεραστεί στη βαθμολογία από τον… αδερφό του, τον 29χρονο Άλεξ Μάρκεθ, που τερμάτισε έκτος.

Ο Μάρκεθ μετά το πρωτάθλημα του 2019 έχασε μια ολόκληρη σεζόν λόγω τραυματισμού, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα 7ος, 13ος και 14ος. Πέρυσι έδειξε να ανακάμπτει με την τρίτη του θέση, για να έρθει φέτος η δικαίωση.

Η κατάταξη στο Μοτέγκι:

ΠΗΓΗ: filathlos.gr