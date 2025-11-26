Ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα - Real.gr

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου & είσαι πιο κοντά στη νίκη

Η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα και ο Ολυμπιακός υποδέχεται, στις 22:00, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μεγάλα ματς γίνονται, την ίδια ώρα, στο Λονδίνο, ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Μπάγερν Μονάχου και στη Μαδρίτη μεταξύ της Ατλέτικο και της Ίντερ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Champions League αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready για τα παιχνίδια του Champions League

Πολλά είναι τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Δείτε ορισμένες επιλογές για σημερινούς αγώνες του Champions League:

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης Οver 0,5 γκολ στο 1 ο ημίχρονο & Ρεάλ Μαδρίτης Over 2,5 κόρνερ στο 1 ο ημίχρονο

ημίχρονο & Ρεάλ Μαδρίτης Over 2,5 κόρνερ στο 1 ημίχρονο Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 9,5 κόρνερ

Α. Ελ Κααμπί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Κ. Μπαπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου

Άρσεναλ Over 0,5 γκολ & Άρσεναλ Οver 6,5 κόρνερ

Μπάγερν Μονάχου Over 0,5 γκολ & Μπάγερν Μονάχου Over 5,5 κόρνερ

Β. Γκιοκέρες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άρσεναλ να κερδίσει

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ

Οver 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ

Χ. Αλβάρες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ατλέτικο Μαδρίτης να κερδίσει

Λ. Μαρτίνες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ίντερ να κερδίσει

Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ

0-0 Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Ο. Ντεμπελέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παρί Σεν Ζερμέν να κερδίσει

Ρισάρλισον να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Παρί Σεν Ζερμέν να κερδίσει & Over 2,5 γκολ

