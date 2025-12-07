Ο Μέσι έφτασε τους 48 τίτλους – Πώς μπορεί ο 50ός να είναι το Μουντιάλ - Real.gr

Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε το MLS Cup με την Ίντερ Μαϊάμι και έφτασε πλέον τα 48 τρόπαια στην αξεπέραστη καριέρα του. Η ομάδα του επικράτησε 3-1 του Βανκούβερ στον τελικό και ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του MLS.

Με αυτόν τον τίτλο ο Αργεντινός σούπερ σταρ πλησιάζει σε ένα ακόμη ορόσημο, καθώς μπορεί να αγγίξει τους 50 τίτλους με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Για να γίνει πραγματικότητα αυτό το σενάριο, η Αργεντινή πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ισπανίας στον τελικό του Finalissima, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2026. Εκεί ο Μέσι θα έχει την ευκαιρία να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο πριν μπει στη μάχη ενός ακόμη Μουντιάλ.

Αναλυτικά οι τίτλοι του Λιονέλ Μέσι:

Μπαρτσελόνα

4 Champions League

10 La Liga

7 Copa del Rey

3 Club World Cup

3 UEFA Super Cup

8 Supercopa de Espana

Παρί Σεν Ζερμέν

2 Ligue 1

1 Trophee des Champions

Ίντερ Μαϊάμι

1 MLS Cup

1 Leagues Cup

1 Supporters Shield

Αργεντινή

1 Παγκόσμιο Κύπελλο

2 Copa America

1 Finalissima

