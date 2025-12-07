Quantcast
Ο Μέσι έφτασε τους 48 τίτλους – Πώς μπορεί ο 50ός να είναι το Μουντιάλ - Real.gr
08:18, 07/12/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε το MLS Cup με την Ίντερ Μαϊάμι και έφτασε πλέον τα 48 τρόπαια στην αξεπέραστη καριέρα του. Η ομάδα του επικράτησε 3-1 του Βανκούβερ στον τελικό και ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του MLS.

Με αυτόν τον τίτλο ο Αργεντινός σούπερ σταρ πλησιάζει σε ένα ακόμη ορόσημο, καθώς μπορεί να αγγίξει τους 50 τίτλους με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Για να γίνει πραγματικότητα αυτό το σενάριο, η Αργεντινή πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ισπανίας στον τελικό του Finalissima, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2026. Εκεί ο Μέσι θα έχει την ευκαιρία να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο πριν μπει στη μάχη ενός ακόμη Μουντιάλ.

Αναλυτικά οι τίτλοι του Λιονέλ Μέσι:

Μπαρτσελόνα

4 Champions League
10 La Liga
7 Copa del Rey
3 Club World Cup
3 UEFA Super Cup
8 Supercopa de Espana

Παρί Σεν Ζερμέν

2 Ligue 1
1 Trophee des Champions

Ίντερ Μαϊάμι

1 MLS Cup
1 Leagues Cup
1 Supporters Shield

Αργεντινή

1 Παγκόσμιο Κύπελλο
2 Copa America
1 Finalissima

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

