Ο Μουζακίτης κατέκτησε το Golden Boy Web - Real.gr

Μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση έχει πλέον στην συλλογή του, ο Χρήστος Μουζακίτης.

Ο νεαρός Έλληνας διεθνής μέσος του Ολυμπιακού, κατέκτησε το βραβείο του Golden Boy Web, καθώς συγκέντρωσε την προτίμηση των ψηφοφόρων στην σχετική διαδικασία, που έγινε μέσω διαδικτύου.

Ο Μουζακίτης θριάμβευσε στις επιλογές των φιλάθλων, καθώς επικράτησε κορυφαίων νεαρών «αστέρων» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως οι Τούρκοι, Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους.

Μεταξύ των 100 ποδοσφαιριστών που ψηφίσθηκαν στην διαδικασία ήταν ακόμη δύο Ελληνες και συγκεκριμένα ο Χαράλαμπος Κωστούλας της Μπράϊτον και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι στο παρελθόν το συγκεκριμένο βραβείο, κατέκτησαν παίκτες όπως ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο Καρίμ Αντεγέμι και ο Άνσου Φάτι.

Σε ηλικία μόλις 18 ετών, ο Μουζακίτης μετρά 49 συμμετοχές με δύο γκολ κι έξι ασίστ με τον Ολυμπιακό, έχοντας συμμετοχές σε Europa League και Champions League. Παράλληλα, έχει καταφέρει ήδη να κατακτήσει το νταμπλ με τους «ερυθρόλευκους» την περασμένη σεζόν, αλλά και το UEFA Youth League με την ομάδα νέων του Ολυμπιακού, «γράφοντας Ιστορία» με τους νεαρούς συμπαίκτες του.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει ως εξής:

«Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο μεγάλος νικητής στη διεθνή ψηφοφορία της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport για την ανάδειξη του European Golden Boy Web 2025!

Σε ηλικία 18 ετών και 10 μηνών, ο χαφ του Ολυμπιακού κατακτά το βραβείο, καθώς ήταν πρώτος στις προτιμήσεις του κόσμου για τον καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα!

Ένας διαγωνισμός που διήρκησε πέντε μήνες, διάστημα κατά το οποίο περισσότεροι από ένα εκατ. φίλαθλοι ψήφισαν και έφεραν τον ποδοσφαιριστή του Θρύλου στην κορυφή της Ευρώπης, μπροστά από σπουδαία ονόματα του ποδοσφαίρου. Σε κάθε έναν από τους τέσσερις γύρους της ψηφοφορίας, ο διεθνής μέσος ήταν πρώτος και… δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Ένα παιδί από τα «σπλάχνα» του Ολυμπιακού στον ευρωπαϊκό… θρόνο, διαδεχόμενο τον περσινό νικητή Kenan Yildiz της Juventus! Ο Μουζακίτης προσθέτει το όνομά του στη λίστα όπου υπάρχουν ήδη τα oνόματα άλλων σπουδαίων παικτών, των προηγούμενων νικητών: Jude Bellingham (2023), Nicola Zalewski (2022), Karim Adeyemi (2021), Ansu Fati (2020), Matteo Guendouzi (2019) και Justin Kluivert (2018).

Πρωταθλητής Ευρώπης με τους Νέους του Ολυμπιακού το 2023-2024, νταμπλούχος με την πρώτη ομάδα και κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής στη σεζόν – ορόσημο 2024-2025. Και τώρα ευρωπαϊκή κορυφή για το νέο «Golden Boy Web»!

Χρήστο, συγχαρητήρια! Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια είναι υπερήφανη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ